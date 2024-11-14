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川普勝選後怎投資？美銀調查揭「2025年最佳資產」

2024/11/14 15:23

美國銀行（Bank of America）對基金經理人的一項調查顯示，美股有望成為2025年表現最佳的資產。（彭博）美國銀行（Bank of America）對基金經理人的一項調查顯示，美股有望成為2025年表現最佳的資產。（彭博）

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕川普贏得2024年美國總統大選後，美股出現明顯上漲，美國銀行（Bank of America）對基金經理人的一項調查顯示，這種看漲情緒還會持續下去，美股有望成為2025年表現最佳的資產。

《商業內幕》報導，根據美國銀行對基金經理人的調查結果，基金經理人普遍預測，受川普政府領導的親商政策推動，美國股市將成為明年表現最好的資產。自美國總統大選落幕以來，標普500指數和道瓊工業指數均創下歷史新高。

美銀分析師哈特內特（Michael Hartnett）指出，調查顯示「多頭明顯增加」，現在有28%的受訪者認為，美國經濟明年將以更強勁的速度增長，這和10月的調查形成明顯對比，當時僅有22%的受訪者這樣認為。

這些接受調查的基金經理人，總共管理5030億美元的資產。他們並認為，除了美股以外，全球股市和黃金明年也將表現良好。

受訪的基金經理人絕大多數認為，由小型股組成的羅素2000指數（Russell 2000），將會是明年表現最好的指數。羅素2000指數自選後以來飆升了近 6%。

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