專訪》我們厭倦中國！祕魯礦商批錢凱港誇大 盼加強與台經貿

祕魯聖盧西亞納礦業集團（Grupo Minero Santa Luciana）總經理伊勞拉（Ivan Iraola）接受本報專訪時，以礦商角度分享對中國的觀察。（記者徐子苓攝）

〔特派記者徐子苓／利馬報導〕中國國家主席習近平出訪秘魯APEC之際，秘魯政府今天舉辦一座中資港口「錢凱港」的落成典禮，兩國政府加大力道宣傳，形塑出「從錢凱到上海」的貿易新篇章。然而，一名秘魯礦商接受本報專訪時直言，他對中國在當地的腐敗行為感到厭倦，錢凱港功能也被過度誇大。

錢凱港落成 一帶一路新篇章？

錢凱港（Chancay）位於首都利馬以北80公里處，由中國國有企業「中遠集團」出資興建，投資規模約35億美元，被視為一帶一路在南美洲的指標項目，目前官方聲稱處理農產品等貨物，但美軍曾警告，這個深水港可能被用作軍事用途。

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習近平（左）在祕魯總統府以視訊方式，出席錢凱港開幕典禮。（圖取自中國社交平台）

中國成秘魯最大貿易夥伴 經濟影響力鉅

南美洲向來被視為美國「後院」，但近年隨著中國投資力道加大，美國影響力逐漸式微，而身為礦產大國的秘魯，第一大貿易夥伴就是中國，去年雙邊貿易總額為358億美元，占秘魯貿易總額高達3成，主要出口項目是銅、鐵、魚粉。相較之下，去年台、秘雙邊貿易額僅6.6億美元，兩岸對秘魯的經貿關係有著懸殊差距。

腐敗、違法行為頻傳 民眾對中不滿升高

儘管中、秘政府鋪天蓋地的宣揚錢凱港，但開始興建後，腐敗行為頻頻發生，引起當地越來越多反對情緒。而聖盧西亞納礦業集團（Grupo Minero Santa Luciana）總經理伊勞拉（Ivan Iraola）就是一例，他接受本報專訪時，以礦商角度分享對中國的觀察。

伊勞拉指出，秘魯現在執政的是共產黨，因此比較親近同為共產黨的中國，其實有些秘魯人民對於政府親中並不開心。他直言：「如果要做生意，我寧可和真誠的台灣人來往，中國人總是想著要如何利用你、如何談得更便宜；我知道你們說著一樣的語言、穿著同一種衣服，但秘魯和台灣都是民主國家，共享同樣的價值。」

伊勞拉提到，許多中國企業在秘魯做非法生意，例如一家中資磁磚廠砸了好幾億台幣， 在秘魯興建一間沒有許可執照的工廠，政府發現後強制其關閉，而類似的案例不勝枚舉，「所以秘魯人民感到厭倦（tired），這就是我們和中國做生意的感覺。」

他認為，經商時所有事情都應該白紙黑字訂好規則，但中國商人並不想，而是在檯面下偷工減料。不過他強調自己並不討厭中國人，而是討厭他們的做事方式，「中國人說一套卻做另一套，這裡不是非洲國家，他們來秘魯做生意，就應該尊重這裡的法律。」

中國國有企業中國遠洋海運集團開發錢凱港（Chancay），開始興建後，腐敗行為頻頻發生，引起當地越來越多反對情緒。（路透）

錢凱港地位存疑 美國擬介入提供替代方案

對於備受關注的錢凱港，伊勞拉認為錢凱港的地位被過度誇大（overblown）。他解釋，秘魯大致分為北、中、南的港口，其中錢凱港是靠北邊的港口，而礦產主要還是從礦業發達的南部的港口輸出；若要南貨北送，反而會提高運費成本，更不用說根本還沒有鐵路連接到錢凱港。

伊勞拉透露，秘魯商人正和美國洽談，合資在南部大城阿雷基帕建造另一個港口，規模會是錢凱港的3倍之大。這一消息目前還未受到廣泛關注，但等同坐實了美、中加大在南美洲的博弈：中資港口在北、美資港口在南，互別苗頭。

台秘產業互補 礦商盼加強整體經貿合作

話鋒一轉，伊勞拉認為台、秘應該更加緊密，「台灣必須在秘魯參與（involved）更多，我們應該提升經貿夥伴關係，台灣可以在秘魯做更多生意，舉例來說，秘魯的強項是農業，但電子產業並不發達，這就是我們雙方的機會，秘魯和台灣有很好的情誼，希望這有助於增加雙邊貿易，先從進口台灣、出口台灣開始。」

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