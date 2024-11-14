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川普2.0來襲！楊金龍：台灣晶片是美方戰略物資不會被制裁

2024/11/14 14:36

中央銀行總裁楊金龍今日表示，台灣出口到美國產品包括資通訊、高階晶片等，屬於戰略物資，都是美國需要的，不至於會被美國制裁。（資料照）中央銀行總裁楊金龍今日表示，台灣出口到美國產品包括資通訊、高階晶片等，屬於戰略物資，都是美國需要的，不至於會被美國制裁。（資料照）

〔記者陳梅英／台北報導〕美國新總統川普雖然明年1月20日才正式上任，外界對於其在競選期間提出的高關稅政策已經開始備戰，中央銀行總裁楊金龍今日表示，台美貿易順差擴大是他目前最擔憂的，不過他認為台灣出口到美國產品包括資通訊、高階晶片等，屬於戰略物資，都是美國需要的，不至於會被美國制裁。

楊金龍並獻策，台灣可以增加對美採購能源、農產品以及軍備縮小台美順差外，台廠赴美投資如台積電赴美設廠，也是平衡兩邊貿易失衡方法之一。

立法院財政委員會14日邀請財金部會就「美國新任總統的貿易政策對台灣經濟與金融穩定可能影響與對策」進行專題報告，朝野立委關注川普當選美中台三方關係變化，對台灣經濟及金融帶來影響？

楊金龍表示，川普經濟政策與拜登政府不一樣，川普一直以來都強調美國優先，整體來看，美國兩黨對中國態度是一致的，對台灣有點不一樣，惟差異不大。

楊金龍說，以川普首次總統任期來看，美中貿易衝突之後，台灣有轉單效應，台灣經濟、出口表現很好，是受惠的一方，但川普2.0是否還會跟以前一樣，我們在貨幣政策、匯率報告以及外匯市場上要如何因應，都要很小心。

美中爭端若擴大，會不會續增加台美貿易順差，增加台灣被美制裁機率？

楊金龍認為，晶片、資通訊是很特殊的產品，是戰略物資，從台美之間的貿易來看，兩國合作是互利，他們（美國）設計、我們製造，而且我們所製造的又是美國需要的，川普制裁言論可能是策略，要說制裁「不至於」。央行與美國財政部每年固定有兩次諮商，他們也了解台灣對美順差是因為美國有需要，不是因為我們價格很低。

萬一川普鐵了心對全球築起關稅高牆，對全球有何影響？

楊金龍說，川普就任是在明年，政策何時實施、規模有多大，到目前為止都不曉得，要靜觀其變，央行目前維持今明兩年經濟成長與通膨率的預估，但會每季定期更新。

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