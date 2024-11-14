想逃離川普！美國富豪搶買「黃金簽證」 歐盟這國最夯

美國總統大選由川普拿下勝利，美國洽詢其他國家「黃金護照」的超級富豪激增。（資料照，彭博）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國總統大選由川普拿下勝利，並非所有人都感到高興，美國洽詢其他國家「黃金護照」的超級富豪激增，以馬爾他為最熱門地點，葡萄牙及加勒比海地區國家也相當受歡迎。

《巴隆周刊》報導，全球居留權與公民申請顧問業者恒理（Henley & Partners）表示，在11月5日投票當週，收到674件美國公民的洽詢，比前一週暴增392%，今年來透過投資申請居留權和公民的美國公民，也比去年同期增加26%。恒理私人客戶事業群主管佛列克（Dominic Volek）表示，這些洽詢主要來自立場較偏民主黨的州。

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佛列克說，許多人在選前已接洽恒理，了解投資移民的過程，當時想等選後再說，之後在選後24小時內，一些合約立刻獲得綠燈能夠繼續推進。

紐約移民律師賈佛瑞（Reaz Jafri）也說，在川普宣布勝選後的幾分鐘內，就收到之前向他洽詢透過馬爾他取得歐盟公民身分的一對加州伴侶電郵，這位伴侶有一位跨性別的小孩，並表示「我們必須動作快」。賈佛瑞過去一週已和七個家庭簽約。

尋求公民身份的超級富豪通常會選擇透過馬爾他加入歐盟，因為馬爾他的條件最優惠、申請速度最快。投資100萬美元以上，就可以在16至18個月內獲得公民身份。馬爾他公民身分還能在所有27個歐盟成員國定居的權利。

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