員工疑遭霸凌輕生 勞動部不公開調查小組名單

立委追勞動部調查小組外部專家名單，勞動部表示，無法公開。（記者李靚慧攝）

〔記者李靚慧／台北報導〕針對立委今日關切勞動部北分署員工自殺案件中，調查小組的組成、外部專家比例等關鍵問題，要求應予公開，勞動部今日表示，為確保調查保密性和公正性，無法公開成員名單，懇請予以諒解。

勞動部今日指出，關於各界關心調查小組的組成成員，勞動部聲明邀請包含性平、心理諮商的外聘專家及員工代表擔任委員，因目前仍在調查中，為確保調查保密性和公正性，無法公開成員名單，懇請予以諒解，勞動部會盡速完成調查，公開調查報告向社會大眾說明清楚，還原事實真相。

請繼續往下閱讀...

此外，針對網路上出現勞動力發展署北分署疑似涉及職場霸凌一案的調查問卷內容，勞動部澄清，並非調查小組主動提供，勞動部呼籲分署同仁能踴躍參與填寫，勇敢表達，也懇請社會大眾給分署全體員工一個乾淨不受干擾的空間。

自由電子報關心您︰自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，社會處處有溫暖，一定能度過難關。

安心專線：1925

生命線協談專線：1995。

張老師專線：1980

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法