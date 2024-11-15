鴻海（2317）公布第3季EPS達3.55元，展望第4季，鴻海表示，集團已進入傳統旺季，營運將會逐漸加溫。

（資料照）

1.台股昨（14）日在台積電（2330）開盤下跌5元，指數開盤跌39.19點，以22821.04點開出，所幸電子零組件、光電等電子股，及航運、汽車、生技等傳產股走揚，指數一度黑翻紅，不過，隨著台積電等權值股拉回，在電金傳齊跌下，盤中指數跌241點，陷22600點保衛戰，所幸午盤過後，在買盤進場救援台積電，股價一度翻紅，終場以平盤作收，大盤指數跌勢收，終場跌144.85點，收22715.38點，成交量3996億元。

2.三星3奈米製程傳出不穩定且良率過低，導致自家處理器Exynos 2500難產，日前更傳出，三星Galaxy S25系列本想搭載自家Exynos處理器，如今將改使用高通晶片驍龍8 Elite（Snapdragon 8 Elite）的消息，最新傳言稱，三星可能會與最大競爭對手台積電（2330）合作，由台積電來代工生產未來的Exynos處理器系列。

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3.緯穎（6669）昨（14）日宣布董事會於昨日通過分割台南分公司，擬讓與新設後100%持股之既存子公司—緯穎智造股份有限公司。緯穎期望透過本次組織重組，落實專業分工，簡化管理流程，使子公司發展上更有彈性及效率，以突顯核心競爭力及提升營運績效。

4.全球半導體微影技術領導廠商艾司摩爾（ASML）於 2024 投資人會議中，提出公司長期策略及全球市場和技術趨勢，預估該公司2030年年營收約為440億至600億歐元之間，毛利率約為56%至60%。ASML先前預估2024年營收約為280億歐元，2025年將介於300億至350億歐元之間，毛利率約51%至53%。由此來看，2030年營收有機會較今年至少成長六成，毛利率也將顯著提高。

5。鴻海（2317）公布第3季EPS達3.55元，展望第4季，鴻海表示，集團已進入傳統旺季，營運將會逐漸加溫，可望有顯著季增、年增的成長力道。至於2024全年展望，受惠於AI伺服器的需求強勁，維持顯著成長的展望不變，能見度比8月更佳。

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