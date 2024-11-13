日本石垣島與基隆將開海上航班 委由華岡集團經營

日本石垣島將開啟與基隆的客貨固定航班，將委由台灣華岡集團經營。圖為總噸位2萬1688噸的”YAIMA MARU”八重山丸。

（華崗集團提供）

石垣市市長中山義隆11月13日再來台，擇定委由華岡集團經營石垣島至基隆航班。

（華崗集團提供）

歐祥義／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕日本沖繩縣石垣（島）市積極規劃開闢基隆至石垣海上客貨運固定航線，由基隆至石垣島每週有三個航班，石垣市市長中山義隆11月13日再次來台拜會航運港務各相關單位與主管官署，並擇定與擁有客貨船營運經驗的華岡集團合作，將委由華岡集團負責船舶管理與客貨營運。

據指出，初期預計投入營運基隆至石垣島的RO-RO客貨輪 ”YAIMA MARU”八重山丸（暫定），總噸位2萬1688噸，船上配置全住艙可載545名旅客，貨艙可裝載70輛轎車及約90個40呎貨櫃（或同等材積/重量貨載），預計2025年第三季完成船舶整備後，規劃每週行駛3趟往返航班。

請繼續往下閱讀...

石垣市及八重山群島等區域所屬官方與民間對此一航線的開闢極為重視，石垣市市長中山義隆除拜會交通部觀光署，針對以本航線連結台日觀光發展議題交流意見外，並實地勘察在基隆港的預定泊靠碼頭設施與客貨動線規劃。

華岡集團總裁洪清潭指出，台灣距石垣島僅有200公多公里，相較於日本本島近一千公里的距離，台灣與石垣島實在具地利之便，很多民生物資由台灣運過去，都比日本本島運過來還便宜，這條航線對拉近中日兩國情誼，應具正面效益。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法