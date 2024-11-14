台橡執行長蔡偉強：明年仍充滿不確定性

合成橡膠廠台橡（2103）執行長蔡偉強（中）表示，明年台橡預期成長前景保守且存在諸多不確定性，台橡將透過生產優化及價格調整因應成本上漲衝擊。（記者楊雅民攝）

〔記者楊雅民／台北報導〕合成橡膠廠台橡（2103）執行長蔡偉強表示，明年台橡預期成長前景保守，且存在諸多不確定性，台橡將透過生產優化及價格調整因應成本上漲衝擊。

蔡偉強指出，相較於2023年，台橡今年營運表現亮眼，合成橡膠事業處充分利用亞洲車用市場穩健需求及產業短期供給受限等機會，即使面臨營運成本上漲、主原料市價波動等諸多不利因素，營運表現仍不錯。

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先進材料事業處雖面臨熱可塑性彈性體（TPE）供需秩序失衡、產能過剩、競爭壓力和航運中斷等挑戰，營運表現仍較去年顯著改善。

帶動前3季合併營業淨利11.46億元、稅後淨利9.39億元及每股盈餘1.14元。

展望2025年，台橡預期成長前景保守且存在諸多不確定性，如石化產業供需失衡、中國大陸成長減速、地緣政治衝突以及營運成本持續上升。

氣候變遷亦將持續為其低碳轉型帶來機會和挑戰，台橡將透過生產優化及價格調整因應成本上漲衝擊、提升其於醫療與薄膜產品等高端應用銷售。

同時安全有序地完成申華化學與阿朗台橡新廠的商業化生產，針對績效不佳的業務項目及資產進行改善。

台橡子公司申華化學如期機械竣工，並預計在2025年年中完成新舊廠過渡轉移，計畫興建6萬噸F-SSBR新產線。

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