林口三井Outlet二館風光開幕 總經理談交通問題、台日消費差異

三新二奧特萊斯公司總經理村原良祐出席媒體聯訪，談交通問題、台日消費差異。（記者陳奕劭攝）

〔記者陳奕劭／新北報導〕新北市「林口三井Outlet二館」今天（14日）舉辦開幕典禮，預計創造約2000個就業機會。對於10月23日起試營運造成塞車潮引發民怨，三新二奧特萊斯公司總經理村原良祐回應，館方除成為在地生活商圈外，也在捷運站提供接駁車，將盡快新北市政府討論解決方案。

「林口三井Outlet二館」今天舉辦開幕典禮，新北市府副秘書長張其強、三井不動産副社長山本隆志、台灣三井不動產董事長久一康洋、日本台灣交流協會代表片山和之、新北市經濟發展局長盛筱蓉、立法委員洪孟楷、地方議員等人出席，祝福生意興隆，場面冠蓋雲集。

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三井Outlet二館由三新二奧特萊斯公司營運，總經理村原良祐談到台日商場的差異指出，台灣更著重於餐飲，商場容易吸引喜歡吃美食的客人，因此台灣館的餐飲比重較日本高。他原本以為台灣人對衣著類的花費較低，後來發現品牌流行的消費愈來愈高，代表大家愈來愈重視穿著打扮。

試營運導致三井周圍塞車，村原良祐坦言，當初湧入這麼多客人開車進來，確實超出預期，造成居民不便，真的不好意思，未來也會和新北市府溝通，研擬方法解決問題

他表示，過去館方向市府爭取三井一館與二館之間蓋連通空橋，若空橋沒蓋起來，人車都擠在平面，容易發生事故，現在來看，當初爭取是正確的決定。

村原良祐說，考量林口地區當地居民眾多，館內不是只有Outlet商品，也有像無印良品的生活店面，希望滿足在地人需求，若館內不再只有遠道而來的客人，就能多少降低車流量比重。公司也支持客人搭大眾運輸，捷運站提供接駁車直達三井，希望降低交通阻塞情形。

「林口三井Outlet二館」今天開幕，泡泡馬特有不少客人排隊。（記者陳奕劭攝）

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