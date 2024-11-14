精品、手機不再是熱門禮物！Z世代本季最愛是「它」

調查顯示，4分之3的 Z 世代和千禧世代表示，本季他們最想要的是有趣體驗或旅行。（示意圖，歐新社）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕忘掉手機、精品等實體禮物吧，Amex Trendex的1項調查顯示，在全球範圍內，4分之3的 Z 世代和千禧世代表示，本季他們最想要的是有趣體驗或旅行。

CNBC報導，根據埃森哲週四發布的第18次年度假期購物調查，一半的消費者表示，他們計劃今年為某人購買1次旅行體驗。

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但贈送「旅行」禮物可能說來容易做來難。根據埃森哲對10個國家超過6050名消費者的調查，買家抱怨的主要問題是需要預訂準確的日期 （34%） 和缺乏代表他人預訂所需的詳細資訊（29%）。

埃森哲的報告指出，複雜的預訂流程，加上旅行者面臨的大量選擇和決定，可能會導致收入損失。

瞄準此商機，許多公司直接從其網站銷售禮品卡，允許買家選擇實體卡或虛擬卡（後者非常適合最後一刻的購物者），接收者可以稍後兌換。

如美國航空允許買家購買多張卡片，並郵寄到不同的地址；達美航空允許買家使用照片個人化禮品卡，並在12月13日之前免費寄送禮品卡。

萬豪禮品卡的價格從25美元到2000美元不等，買家可以選擇公司透過電子郵件向收件人發送禮物的日期。希爾頓榮譽客會會員可以購買積分或將積分轉讓給其他人，這些積分可以兌換免費飯店住宿、租車或 Lyft 乘車服務。就車Naumi 和文華東方在內的獨立酒店品牌，也銷售禮品卡。

皇家加勒比出售可兌換遊輪預訂的禮品卡，但不包括岸上觀光、飲料套餐和網路等遊輪前購買商品。然而，根據其網站稱，這些「將在不久的將來推出」。

Intrepid Travel專門為小團體提供永續旅遊，讓禮品購買者為另一個人購買特定的旅遊。而美國非營利組織Road Scholar為老年旅客規劃教育旅行，出售 50 美元起的禮券。

不過，報導也提醒買家，對於任何優惠券或禮券，都應檢查細則是否有限制。例如，芬蘭航空禮品卡有效期是1年，而愛彼迎禮品卡並非在每個地區都可使用。

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