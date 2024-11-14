東台擬出售路科二廠給緯穎 處分利益估11億元

東台將出售路科二廠，估計處分利益約11億元。（記者林菁樺攝，資料照）

〔記者林菁樺／台北報導〕工具機大廠東台（4526）13日召開董事會，通過處分東台路科二廠廠房及附屬設施議案，將與緯穎（6669）簽訂合約，以新台幣15.2億元交易金額出售，預估處分利益約11億元。

東台董事會也通過今年第3季財報單季合併營收新台幣13.39億元，稅後淨損1.41億元，每股稅後虧損0.55元，前3季合併營收40.32億元，累計稅後虧損3.87億元，每股虧損1.52元。

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東台10月單月合併營收為新台幣4.98億，前10月累計合併營收45.3億、年減 27.58%；東台指出，目前在手訂單累計31億元，近期處於出貨交期低谷及客戶庫存調整等因素影響，以致營收減少。

產品應用之表現，汽機車產業約占營收47%，航太業約占14%，電子/半導體業約占6%。市場面比重，台灣、中國地區約占54%，歐美地區約占31%，亞洲其他地區則約占14%。

隨著全球PCB族群積極搶進泰國設廠趨勢，東台PCB鑽孔機配合客戶於今年第4季開始大量出貨，預計至2025年能持續挹注營運。

東台因應法國子公司PCI整體營運結構改善及資金需求，集團持續進行資源整合，生產基地逐步往亞洲集中。另外，11月11日至14日參加東莞國際機床展 （DME），以東台精機智慧製造五化二新為理念，提供完整加工應用解決方案。東台透露，來訪客戶人潮眾多，後續商機可期。

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