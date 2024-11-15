LTN經濟通》曾是全球最大零售商 淪到變賣資產保命？

法國零售巨頭家樂福內部正開始評估資產處分、併購與業務重組等多種方案。（資料照，路透）

彭博：家樂福恐全面出售

歐祥義／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕《彭博》日前報導，法國零售巨頭家樂福（Carrefour）內部管理階層正開始評估資產處分、併購與業務重組等多種方案。知情人士透露，在買方有意願的情況下，家樂福甚至不排除出讓部分股權或全面出售的可能性。

家樂福近年股價持續走低，目前已從2022年高點慘跌約30%，市值大約101億歐元，蒸發將近三分之一。

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據《彭博》知情人士表示，如果家樂福相關計畫持續推進並且最終進行出售，私募股權公司和其他同業可能成為潛在買家。據了解，出售的討論尚處於初期階段，目前尚未與任何有意方進行正式談判，家樂福最終也有可能決定不進行任何交易。

法國政府對外資收購會經過審慎的審查，得在保障勞工條件的前提下才會成行。此外，若想收購家樂福並私有化，還必須獲得家樂福主要股東支持。

法國家樂福曾是全球最大的零售商之一，擁有遍佈全球的零售商業帝國。然而，近年來這家曾經穩居世界前三的零售商卻面臨著一系列的困境和挑戰。從市場競爭的壓力，到經營模式的轉型，甚至是財務重組與資產出售的消息，都讓這家企業的未來充滿了不確定性，究竟家樂福為何會陷入困境？

家樂福的困境首先源於零售市場競爭的加劇。（資料照，彭博）

遭受電商競爭 數位化轉化步調慢

家樂福的困境首先源於零售市場競爭的加劇。隨著電商的崛起，像是亞馬遜（Amazon）、阿里巴巴（Alibaba）等網路巨頭正在搶佔市場，改變了消費者的購物習慣。對於傳統的零售商而言，如何在這場數位化轉型中保持競爭力成為迫在眉睫的問題。

根據《華爾街日報》報導，亞馬遜在全球零售市場中的崛起，特別是它在食品零售領域的擴張，對家樂福等傳統零售商構成了巨大威脅。亞馬遜在美國推出的Whole Foods收購案以及無人超市的開放，都顯示出它在食品領域的強勢入場，這使得家樂福不僅面臨其他傳統零售商的競爭，還需應對這些具有技術優勢和高效率的新興企業。

消費者的購物習慣改變，偏好於在線購物，並希望能夠享受到便捷的送貨服務，尤其是即時配送服務。據《彭博》報導，家樂福在某些市場的零售模式仍然過於依賴傳統的實體店，未能有效滿足現代消費者的需求。

《金融時報》曾指出，2018年開始，家樂福意識到數位化的重要性，並計劃進一步加大對線上業務的投入，但相比競爭對手的創新速度，家樂福的數位化轉型進展相對緩慢。在2023年，家樂福宣布將加大對線上平台的投入，尤其是提高其線上訂購、線下配送服務的效率，然而，這些努力能否有效地對抗其他競爭者，仍是未知數。

家樂福在中國未能有效進行本地化轉型，且對於線上購物的重視程度不足，導致失去市場。（資料照，彭博）

陸續退出中國 中南美市場

在全球零售市場的擴張之路，家樂福走得並不順遂。儘管曾在多個國家開設門店，並以強大的供應鏈和品牌影響力取得一定的市佔率，但家樂福在某些海外市場的經營卻未能取得成功，甚至面臨撤退的局面。這背後涉及的因素，包括當地市場的激烈競爭、文化差異、消費者需求變化以及公司內部的戰略問題。

家樂福在1995年進入中國，並且一度是外資零售品牌中，最早和最成功的之一。然而，隨著中國本土零售商的崛起和消費者購物習慣的改變，家樂福在這市場的競爭力逐漸下降。特別是，隨著阿里巴巴和京東等電商平台的強勢崛起，以及本土企業的迅速擴張，家樂福的未能有效進行本地化轉型，且對於線上購物的重視程度不足，導致它失去市佔率。

最終，家樂福在2019年決定將其在中國的業務出售給了中國零售商蘇寧易購（Suning.com），這筆交易總值達到約48億人民幣，此舉被認為是家樂福專注於歐洲和拉丁美洲等核心市場的重要分水嶺。

台灣部份，2023年統一集團以約10.02億美元（約新台幣311.64億元）併購台灣家樂福。

除了中國及台灣外，家樂福後續在巴西、阿根廷等國家，家樂福也都因業績並未能持續增長，並且在當地市場的盈利能力逐年下降，因此逐步退出市場。

另外，在東南亞市場，家樂福的表現也不盡人意，儘管它在越南、泰國和印尼等地設有門店，但由於當地競爭日益激烈以及消費者對價格敏感度的增加，家樂福逐漸失去了競爭優勢，開始考慮縮減在東南亞的業務規模，並專注於一些增長潛力較大的市場。

此外，據外媒報導，家樂福於2022年賣掉了位於西班牙和義大利的部分不動產，總價值超過20億歐元。這些資產出售使得公司得以償還部分負債。

除了出售資產，家樂福還加大了財務重組的力度，致力於提高運營效率和降低成本。家樂福計劃將全球的多家門店進行整合，並關閉部分表現不佳的店鋪。根據外媒報導，家樂福在2023年已經關閉了約100家表現不佳的超市，並預計到2025年會關閉更多門店。

家樂福宣布，計劃到2025年將其所有零售店的碳排放減少50%，並加大環保產品和有機食品的上架比例。（資料照，彭博）

海外大撤退 能否重返成長看轉型

家樂福的海外撤退情況，反映了其全球擴張戰略的調整。儘管家樂福仍在部分市場維持穩定運營，但它的重心正逐步轉向那些具有增長潛力的地區。家樂福能否成功轉型並重返增長，將取決於其如何在數位化、物流效率和市場本地化方面，做出更加靈活的應對。

家樂福執行長班巴爾（Alexandre Bompard）在接受《金融時報》採訪時指出「我們正處於一次結構性轉型的關鍵時期。雖然短期內這些舉措可能帶來一些挑戰，但從長遠來看，它們將有助於提高我們的競爭力。」

儘管面臨多重挑戰，家樂福的資產出售和財務重組策略開始顯示成效。2023年第二季度，家樂福在法國和拉丁美洲市場的銷售增長了2.1%，而線上銷售額也同比增長了15%。這顯示出家樂福在重組後的業務仍然具備一定的競爭力。

未來家樂福聚焦可持續發展方面，包含綠色消費與社會責任。先前就宣布，計劃到2025年將其所有零售店的碳排放減少50%，並加大環保產品和有機食品的上架比例。根據家樂福的數據，該公司已經在歐洲部分市場大幅增加了有機產品的銷售，並且在其零售店中推行了更多的綠色包裝。家樂福能否突破困境、轉型成功，將成為全球零售市場的重要觀察點。

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