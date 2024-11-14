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信貸利率大翻轉！女高於男、老人借錢利率更低

2024/11/14 11:54

信貸利率大翻轉，女性高於男性、老人借錢利率比年輕人更低，將來銀行決定逆勢操作喊出「一口價」2.38％（業者提供）信貸利率大翻轉，女性高於男性、老人借錢利率比年輕人更低，將來銀行決定逆勢操作喊出「一口價」2.38％（業者提供）

〔記者李靚慧／台北報導〕以往依據還款紀錄，銀行信貸借款利率通常女性低於男性，年輕族群借款則因還款能力強，利率較高齡者更低，但純網銀將來銀行引用聯徵中心統計，近年銀行信貸利率已「大翻轉」，決定逆勢操作喊出「一口價」2.38％，讓有資金需求的民眾「好借錢」。

聯徵中心最新統計顯示，國人新增信貸利率及金額呈現「性別落差」及「愈年輕、借錢愈貴」兩大趨勢。將來銀行分析30歲以下、31至40歲、41至50歲、51至60歲及60歲世代，在不同期間的貸款利率發現，2014、2015年間的新承作信貸平均利率相當接近，約介於4.5％至6％區間，且青壯年因預期「還款能力強」，平均利率甚至低於年長者。

不過，2018年後出現顯著改變，年長者的新增信貸平均利率優於青壯年，以2024年7月為例，30歲以下新增信貸平均利率為7.44％、31至40歲6.3％、41至50歲6.05%、51至60歲5.6％、60歲以上4.5%，呈現「兒女借錢，利率比爸爸高出近3個百分點」的現象。

此外，以往信貸利率「女低於男」的慣例，似乎也有「反轉」的趨勢。

將來銀行指出，2012至2016年時期，女性信貸平均利率相較男性低約0.3至0.5個百分點；但2017年起，趨勢轉為女高於男，以今年7月為例，男性信貸平均利率為6.2％、女性為6.64％，10年間反轉了近1個百分點。

為落實性別及年齡平等，將來銀行推出限時信貸專案，不分性別、年齡及貸款金額大小，只要職業及年收入符合條件，即可以一段式信貸利率「一口價」2.38％核貸，且提供「0元開辦費」優惠，讓年底有資金需求的民眾，更易獲得資金。

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