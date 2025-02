星展基金會舉辦首屆「卓越影響力高峰會」 宣布於6大市場推動15項專案

星展基金會日前舉辦首屆「卓越影響力高峰會」(Impact Beyond Summit),宣布投入8800萬新幣(約21億新台幣),推動15項促進社會共融和改善弱勢群體基本生活需求的倡議行動。(圖由星展基金會提供)

〔財經頻道/綜合報導〕星展基金會日前舉辦首屆「卓越影響力高峰會」(Impact Beyond Summit),宣布投入8800萬新幣(約21億新台幣),推動15項促進社會共融和改善弱勢群體基本生活需求的倡議行動,以及專注於提升亞洲高齡族群生活品質的專案。這項為期多年的計畫將於星展集團6大主要市場(新加坡、香港、中國、台灣、印度及印尼)展開,預計在2027年前可嘉惠約200萬名低收入及弱勢群體。

首屆星展基金會「卓越影響力高峰會」於11月11日於新加坡盛大登場,邀請來自亞洲各地的多家星展基金會合作夥伴及各國媒體參與,並以本世代最迫切的社會結構性議題「高齡」為主題。高峰會集結包含新加坡總理Tharman Shanmugaratnam、星展集團執行總裁高博德(Piyush Gupta)、暢銷作家暨艾美獎獲獎紀錄片《長命百歲:藍色寶地的奧秘》製作人Dan Buettner等來自企業、長壽專家和社會部門的重量級代表,重新定義高齡、並探討來自高齡化社會的經濟機遇。

請繼續往下閱讀...

星展基金會董事暨星展銀行集團推廣策略暨傳訊處負責人魏洪英表示,當人們的壽命延長,「生活」的年限和品質也應該同步提升。隨著亞洲許多市場迅速步入超高齡社會,高齡所帶來的影響不再只侷限於銀髮人口,更是整個社會的挑戰與機會。因此,我們希望號召公家機關、民營企業和社會大眾,催化整個社會生態系統的改變,包含改善跨世代關係、設立更多無障礙空間、鼓勵雇主接納更具包容性的勞動力、幫助人們儘早展開儲蓄和退休規劃等。我們很高興看到許多夥伴樂意加入這段旅程,一起攜手做好事、成就更好的未來(doing well by doing good)。

為照顧亞洲弱勢族群,星展基金會將投入8800萬新幣,與理念相同的合作夥伴在「照亮當下,點亮未來」兩大主軸下,推出15項全新倡議,支持弱勢族群日常必須需求,同時結合金融本業提供知識、工具和機會,幫助他們在未來逐步改善生活。

●「照亮當下」:推動9項專案,從醫療保健(包含心理健康)、基礎教育到糧食安全,為弱勢族群提供基本需求。包含改善貧困兒童的家庭條件進而幫助他們展開更好的生活,以及提升長者在人生下半場的生活品質。

●「點亮未來」:透過6項倡議,幫助弱勢群體建立更具財務韌性的未來,包含改善獲得金融服務的機會、提高金融和數位素養,以及提供技能以增強就業能力。

上述專案與資源投入,是星展集團承諾自2024年起10年內投入10億新幣(約240億新台幣)推動社會共融,並貢獻150萬小時員工志工服務時數的一環。隨著這15項新倡議的加入,預計在2027年,將有超過980萬人受惠於星展基金會所支持及推動的計畫。

星展基金會日前舉辦首屆「卓越影響力高峰會」(Impact Beyond Summit),宣布投入8800萬新幣(約21億新台幣),推動15項促進社會共融和改善弱勢群體基本生活需求的倡議行動。(圖由星展基金會提供)

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法