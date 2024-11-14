美億萬富翁佩爾茲自稱是川普和馬斯克的「媒人」 川普勝選歸功於他

美國億萬富翁、資產管理公司「特里安合夥人（Trian Partners）」執行長佩爾茲（Nelson Peltz）。（彭博）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國億萬富翁、資產管理公司「特里安合夥人（Trian Partners）」執行長佩爾茲（Nelson Peltz）近日在出席一場論壇活動上，將川普（Donald Trump）能贏得此次大選，歸功於是他把川普和馬斯克牽線在一起，並稱自己是川普和馬斯克的「媒人」。

綜合媒體報導，川普在大選期間，馬斯克大力助選，不僅透過其超級政治行動委員會（Super PAC）捐贈超過1.18億美元，還在公開場合表達對川普政策的高度期待。川普當選後，讓助他一臂之力的馬斯克率領政府效率部，旨在徹底改造官僚體系，削減不必要的法規，並大幅減少浪費的政府支出。

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佩爾茲近日在出席CNBC論壇上，將川普能贏得大選，歸功於是他把川普和馬斯克牽線在一起。佩爾茲表示，馬斯克是他朋友，今年春天馬斯克在他家與他兒子迪塞爾吃早餐，他那時也邀請川普一起吃早餐，這才讓川普和馬斯克有機會再次重聚，並認為若是沒有馬斯克的幫助，川普能否取得如此全面的勝利還是未知數，因此稱自己是川普和馬斯克2人的「媒人」。

而對於川普威脅對歐盟商品徵收關稅的看法，佩爾茲認為，這是一種談判策略，關稅威脅會讓他們（歐盟）乖乖就範，並形容川普的風格是「拿著錘子走上談判桌，看看會發生什麼事」。

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