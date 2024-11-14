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出席秘魯駐處晚宴 APEC代表林信義：雙核心打造經濟日不落國

2024/11/14 11:06

我領袖代表林信義於今天中午飛抵秘魯首都利馬，而晚間由駐秘魯代表處代表張幼慈舉行歡迎晚宴。（記者徐子苓攝）我領袖代表林信義於今天中午飛抵秘魯首都利馬，而晚間由駐秘魯代表處代表張幼慈舉行歡迎晚宴。（記者徐子苓攝）

〔特派記者徐子苓／利馬13日報導〕秘魯APEC峰會即將迎來重頭戲的經濟領袖會議，各國領袖代表陸續抵達，我國領袖代表林信義也於今天中午飛抵秘魯首都利馬，而晚間由駐秘魯代表處代表張幼慈舉行歡迎晚宴。林信義在晚宴中表示，賴總統透過半導體跟AI雙核心，強化台灣在全球供應鏈不可或缺的地位，打造台灣成為經濟日不落國。

張幼慈致詞時說，林領袖代表經驗橫跨公、私部門，閱歷豐富，是我國傲視全球經濟成就的重要推手之一，曾經3度參與APEC會議，熟悉APEC運作，相信在林領袖代表的帶領之下，今年的代表團一定能再次展現台灣在國際場域的活力。

張幼慈指出，林領袖代表團是今年APEC秘魯年會第18個高階代表團，今年我國總計有504人次訪密與會，近年台、密2國的關係，在經貿與文化領域的互動更加頻密，利馬商會、利馬工業總會相繼公開支持我國加入CPTPP（跨太平洋夥伴全面進步協定），而APEC是CPTPP萌生的平台，相信我國可以持續運用APEC，深化與秘魯等會員關係，加速推動我國加入CPTPP的目標。

林信義致詞時時表示，很榮幸能夠接受總統的託付，指派他代表總統出席這一次APEC領袖會議，由於他在2005年也曾經出席釜山APEC，很清楚知道出席會議事前需要非常詳細的溝通、聯繫等準備工作，因此感謝政府各機關的辛勞和通力合作。

林信義表示，今年全球供應鏈結構重組，亞太地區的地緣政治變動劇烈，而面臨變化快速的國際局勢，台灣積極善用經濟優勢以及價值外交，成功爭取國際支持，讓世界更認識台灣，經過全體台灣人民的努力，台灣的經濟不僅展現了強勁的國力和韌性，成為驅動全球科技產業發展，以及創新的關鍵力量。

林信義說，賴總統也特別強調全力推動5大信賴產業，以及戰略型的產業國際輸出，透過半導體跟AI的雙核心，持續強化台灣在全球供應鏈不可或缺的地位，提升國家整體安全跟韌性，打造台灣成為經濟日不落國。

林信義指出，台灣的國際舞台漸漸打開，讓長期投入國際事務、懷抱滿腔熱血的政治和經貿人才有很大的發揮機會，透過各位一點一滴的努力耕耘，積極拓展、聚沙成塔，後續成為國家突破困境、融入國際最大的助力。

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