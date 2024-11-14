數泓科前3季3率3升 EPS6.8元創新高

左為數泓科總經理經理李明華。（資料照）

〔記者林菁樺／台北報導〕數位手工具研發代工製造廠數泓科 （6855）公告今年第3季財報，因專業與DIY市場全面復甦，單季營收1.47億元、年增12.14%，毛利率維持高檔51.56%；前3季合併營收收4.55億元、年增27.4%，並呈現3率3升，前3季EPS（每稅後純益）6.8元，創歷史新高。

數泓科前3季營收4.55億元，年增27.4%；毛利率49.38%，年增2.3%；營益率33.09%，年增3.7%，稅後純益1.58億元，年增33.3%，呈現3率3升，每股純益EPS 6.8元，較去年同期增加33.33%。

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數泓科10月營收0.5億元，月增5.45 %、年增39.63%，累計前 10月營收達5.06億元、年增28.48%。

數泓科總經理李明華指出，受惠手工具市場庫存去化完畢，專業與DIY市場全面復甦上揚，加上全球智慧製造應用持續成長並隨著新產品持續推出，全年營收成長估創高，市場滲透率持續提升。李明華也樂觀看待機器人、AI、車用和輔助醫療的潛在市場需求。

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