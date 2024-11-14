日圓貶破156 ! 日本資金加速外流加重日圓跌勢

日本資金加速外流 日圓下跌壓力加大。（彭博）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕日圓兌美元貶破156大關、創7月以來最低。市場觀察家指出，日本與美國的利差依舊很大，導致日圓走貶。分析師則認為，日本經濟成長趨緩，加上日本資金加速外流，加重日圓貶值的壓力。

觀察今（14日）日圓兌美元走勢，早盤以155.43開出後，盤中一度貶破156，觸及156.06日圓兌1美元。

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《彭博》指出，日本第3季經常帳順差為8.97兆日圓 （575 億美元），卻被直接投資與證券投資的流出所抵消。9月份，隨著交易員平倉日圓融資的套利交易，日圓兌美元匯率升至14個月高點，但之後已貶值約10%。

美國銀行駐東京日圓策略主管Shusuke Yamada表示，直接投資與證券投資外流正在抵銷經常帳順差，「限制了日圓的潛在漲幅」。

Yamada提醒，日本經常帳順差很大一部分來自主要所得（primary income），並被再度投資於海外，如果只看經常帳餘額很容易失真。

東海東京情報實驗室有限公司（Tokai Tokyo Intelligence Laboratory Co.）分析師Hideki Shibata表示，貿易逆差導致日圓被拋售，以滿足外幣需求，預計這一趨勢將持續下去。

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