川普加徵關稅蘋果成苦主？外媒曝每支iPhone成本增近萬元

川普的新關稅提案恐使iPhone成本增加。（法新社）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕川普（Donald Trump）揚言對中國進口品課徵60%關稅、其他海外地區產品課徵10%至20%關稅。外媒估算，這些關稅恐讓蘋果的iPhone成本大幅攀升，每支約增加216美元（約新台幣7027元）至300美元（約新台幣9769元）間。不論是蘋果自行吸收或是消費者買單，都是傷害。

《巴隆周刊》指出，川普第一任時，蘋果獲得對中國進口商品的關稅豁免，因此相關產品並未受到影響。如今川普揚言在第二任將加大對中國進口產品課徵關稅，蘋果若未能持續享有關稅豁免，恐將受到影響。

請繼續往下閱讀...

根據網路分析公司Statcounter數據，到2024年，iPhone在美國行動市場的佔有率為57%。市場認為，美國超過8成的智慧型手機來自中國進口，可能就是iPhone，這項產品並未在美國大量生產。

《巴隆周刊》分析，每支iPhone16的成本約有45%至50%跟進口內容有關。若對這些進口內容課徵60%關稅，相當於每支iPhone 16得面臨216美元至240美元的稅負，有效稅率為27%至30%。

因此，若此次蘋果被徵收60%的關稅，勢必得降低毛利、提高價格來設法度過難關，iPhone恐將漲價。若蘋果決定吸收關稅成本、壓縮毛利，則勢必影響獲利數字。無論哪種結果，蘋果股價都很可能會受到傷害。

《華盛頓郵報》引述經濟學家估計，如果川普對所有中國製造的產品徵收新關稅，預計消費者的下一支iPhone價格可能會增加約300美元。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法