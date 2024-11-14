立委要求金管會「建議」民營銀行 暫停「非實名制」平台下廣告

金管會主委彭金隆（圖中）今天出席立院財委會專案報告並備詢。（記者王孟倫攝）

〔記者王孟倫／台北報導〕針對九大泛官股上週宣示，即日起，暫停到非實名制的社群網站平台刊登付費廣告，國民黨立委賴士葆今天（14日）質詢表示，為了落實打詐，金管會是否採取「強烈建議」方式，讓民營銀行也跟進？金管會主委彭金隆答詢，「這原本就是我們立場，將會朝這個方向前進」。

立院財委會今天排定議程為「美國新任總統的貿易政策對台灣經濟與金融穩定之可能影響與對策」 專題報告，邀請央行總裁楊金龍、財政部長莊翠雲及金管會主委彭金隆等部會首長出席報告。

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立委賴士葆關切，為積極推動國內打詐，九大公股即日起暫停在非實名制平台投放廣告，並停止贊助非實名制登錄的社群網站、網紅等從事任何廣告與業務宣導活動；他質詢彭金隆，金管會有無可能讓所有銀行或上市櫃公司也跟進，禁止到非實名制的網路社群平台下廣告？

彭金隆回應，這原本就是我們的想法、我們是支持的！今年10月底金管會已經邀集相關公會一起討論，如何積極推動落實廣告實名制，尤其，對於詐騙違法行為，我們是深惡痛絕。

賴士葆追問，金管會能不能直接下令，要求民營銀行甚至上市櫃公司也跟進，比照泛公股銀行做法？

對此，彭金隆回應說，「我們就是朝這個方向前進，金管會跟立委想法是一樣的，業者也要有高度的自發性，畢竟，廣告主要善盡社會責任。」

賴士葆追問，所以，金管會能不能至少對民營銀行「強烈建議」，暫停對「非實名制」網路平台下廣告？彭金隆強調，「這個沒問題」，打詐是全民共識，全民一起來努力。

「實名制」是指透過真實姓名、身分證字號等方式來確認身分，由於網路社群平台無須確認真實身分，即可申請帳號在平台上發言、投放廣告；如此一來，有心不法的詐團就可透過非實名制平台，匿名操作詐騙。

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