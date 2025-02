獲任領導政府效率部 馬斯克：將設「愚蠢支出榜」

馬斯克宣佈,政府效率部將新設一個排行榜,列出政府最愚蠢的稅款支出。(路透)

〔財經頻道/綜合報導〕美國總統當選人川普週三(13日)宣布,科技富豪馬斯克(Elon Musk)與共和黨籍企業家拉馬斯瓦米(Vivek Ramaswamy),將共同領導新的政府部門「政府效率部」(department of government efficiency,DOGE)。馬斯克隨即在社交平台發文宣佈,政府效率部所有行動都將在網路上發布,同時也將新設一個排行榜,列出政府最愚蠢的稅款支出。

綜合媒體報導,川普13日發表聲明指出,馬斯克將與拉馬斯瓦米合作帶領政府效率部,「廢除政府官僚機構、削減多餘法規及浪費性支出,以及重組聯邦機構,為我的政府鋪平道路。」,並強調這對「拯救美國」運動至關重要。

馬斯克在獲任領導政府效率部後,隨即在社交平台X發文宣佈,政府效率部的所有行動都將在網路上發布,以實現最大的透明度,並鼓勵公眾在認為政府效率部正在削減重要的東西或沒有削減浪費的東西時,積極給予建議與回饋。

馬斯克還表示,政府效率部將設立一個排行榜,列出政府最愚蠢的稅款支出,並形容這將是一個極其悲慘又極其有趣的做法。

馬斯克上述發文一出,引發網友熱議。有網友表示,「相信我,兄弟,我們永遠不會告訴你不要削減或關閉任何機構。我們希望看到他們都失業」、「舊的做事方式已經結束。」、「這就是政府應該運作的」、「我們即將經歷美國史上最偉大的4年」、「絕對令人難以置信。這是一個新世界的人們。我們正在將政府帶入現代。」等。

