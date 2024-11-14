緯穎：分割台南分公司予子公司 價值百億元

緯穎分割台南分公司予子公司，價值百億元（資料照）

〔記者卓怡君／台北報導〕緯穎（6669）今日宣布董事會於昨日通過分割台南分公司，擬讓與新設後100%持股之既存子公司—緯穎智造股份有限公司。緯穎期望透過本次組織重組，落實專業分工，簡化管理流程，使子公司發展上更有彈性及效率，以突顯核心競爭力及提升營運績效。

緯穎表示，因緯穎智造為100%持有之子公司，對公司合併財務報表之每股淨值及每股盈餘並無影響。本次業務分割係屬組織重組，分割而持有緯穎智造之股權價值與本公司分割之營業價值相等，故對公司股東權益並無影響。

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緯穎指出，本公司分割讓與之營業價值預計為100億元，將以每股200元，換取緯穎智造公司新發行之普通股5000萬股。

本分割案依照企業併購法第三十六條第一項規定，由董事會逕行決議。本案暫訂定2025年5月1日為分割基準日，若有異動授權董事長全權處理之。分割案完成後，公司將更落實專業分工，預期整體營運績效將可優於分割前，持續創造更大的價值。

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