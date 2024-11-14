晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 證券產業

緯穎：分割台南分公司予子公司 價值百億元

2024/11/14 09:56

緯穎分割台南分公司予子公司，價值百億元（資料照）緯穎分割台南分公司予子公司，價值百億元（資料照）

〔記者卓怡君／台北報導〕緯穎（6669）今日宣布董事會於昨日通過分割台南分公司，擬讓與新設後100%持股之既存子公司—緯穎智造股份有限公司。緯穎期望透過本次組織重組，落實專業分工，簡化管理流程，使子公司發展上更有彈性及效率，以突顯核心競爭力及提升營運績效。

緯穎表示，因緯穎智造為100%持有之子公司，對公司合併財務報表之每股淨值及每股盈餘並無影響。本次業務分割係屬組織重組，分割而持有緯穎智造之股權價值與本公司分割之營業價值相等，故對公司股東權益並無影響。

緯穎指出，本公司分割讓與之營業價值預計為100億元，將以每股200元，換取緯穎智造公司新發行之普通股5000萬股。

本分割案依照企業併購法第三十六條第一項規定，由董事會逕行決議。本案暫訂定2025年5月1日為分割基準日，若有異動授權董事長全權處理之。分割案完成後，公司將更落實專業分工，預期整體營運績效將可優於分割前，持續創造更大的價值。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財