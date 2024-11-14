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台股收盤》內資力挺台積電 指數收跌144點力守22700點

2024/11/14 13:50

內資力挺台積電，指數收跌144點力守22700點（資料照）內資力挺台積電，指數收跌144點力守22700點（資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美費半指數週三（13日）續跌2%，受此衝擊，台股週四在台積電（2330）開盤下跌5元，指數開盤跌39.19點，以22821.04點開出，所幸電子零組件、光電等電子股，及航運、汽車、生技等傳產股走揚，指數一度黑翻紅，不過，隨著台積電等權值股拉回，在電金傳齊跌下，盤中指數跌241點，陷22600點保衛戰，所幸午盤過後，在買盤進場救援台積電，股價一度翻紅，終場以平盤作收，大盤指數跌勢收，終場跌144.85點，收22715.38點，成交量3996億元。

前10大成交額漲跌互見，台積電終場以平盤1035元作收，成交額458.81億元，排名第1；鴻海跌3元，收211.5元，成交額150.08億元，排名第2；神達以漲停69.8元作收，成交額148.71億元，排名第3；緯穎漲120元，收2260元，成交額111.03億元，排名第4；廣達跌7.5元，收314.5元，成交額82.25億元，排名第5。

鴻海以漲停700元作收，成交額81.34億元，排名第6；長榮漲0.5元，收220元，成交額80.31億元，排名第7；奇宏漲24元，收685元，成交額72.36億元，排名第8；順達跌7元，收150.5元，成交額69.97億元，排名第9；鴻準跌1.6元，收92元，成交額65.13億元，排名第10。

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