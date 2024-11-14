黃金連跌4天！2600美元關卡守不住 專家揭未來走勢

週三（13日）黃金價格下跌。（彭博資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕週三（13日）黃金價格下跌，為連續第4個交易日下跌，係因美國10月消費者物價指數（CPI）如預期上漲，致使美元走強和公債殖利率上升，打壓金價，分析師指出，黃金短期內有機會迎來上漲，但隨後會再次下跌，多頭目標價2700美元，至於空頭則為2500美元。

《路透》報導，根據勞工部報告，自年中以來，降低通膨的進展變得緩慢，這恐導致聯準會（Fed）明年減少降息次數。

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現貨黃金下跌0.7%，報每盎司2580.39美元，盤中稍早觸及近兩個月低點；12月交割的黃金期貨價格下跌0.8%，報每盎司 2586.50 美元。

美元兌主要貨幣升至近7個月高點，同時基準美國10年期公債殖利率上升。

OANDA MarketPulse市場分析師Zain Vawda表示：「CPI上漲但符合預期，對金價的影響好壞參半。市場已提高對12月可能降息25個基點的押注。」

CME FedWatch工具顯示，交易員預計12月Fed降息的可能性為82%，自CPI數據公佈前的58%左右上升，但投資者認為，川普上任總統後可能導致Fed暫停寬鬆週期，因為川普政府預期實施新關稅，而通膨可能應聲上升。

Zain Vawda說：「短期內，金價有可能小幅回升至每盎司2650美元左右，但此後可能會再次下跌。」

目前投資者將焦點轉向本週稍晚將公布的美國生產者物價指數（PPI）、每週失業救濟金請領人數、零售銷售數據。此外，Fed主席鮑爾和其他央行官員的言論也受到關注。

Kitco.com資深分析師威柯夫（Jim Wyckoff）報告指出：「黃金多頭的下個上漲目標價是突破2700美元，空頭近期的下跌目標價，則是將金價推至2500美元以下的支撐位。」

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