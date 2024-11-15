美超微股價再跌11％ 含淚「不能說的秘密」

不只財報風波！市場盛傳，美超微有「不能說的秘密」。（路透資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕AI伺服器大廠美超微（Super Micro Computer）財報持續難產，再宣布延後提交截至9月止的季報，股價持續下探，13日再重挫6.31%，現今只剩下20.33美元。現今業內盛傳，美超微財報卡關，並不是獲利不好，而是遇到一個不能說的「窘境」，導致至今找不到會計師願意簽證財報、導致財報難產。

美超微股價14日股價跌勢未止、收盤再跌11.4%，每股價格僅剩18.01美元，距今年高點118美元，每股整整跌掉100美元。

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業者人士稱，美超微被困住的原因，並不是獲利差，或者技術出問題，但會計師為何快速切割，恐怕是「踩到政治紅線」，把東西賣到中國和其他受管制的國家了，以致獲利在財報上難以合理呈現，成為『不能說的秘密』。

其實，美國商務部在日前也抓出自家的晶圓代工廠格羅方德，在2021年2月至2022年10月間，向黑名單的中芯國際旗下的盛合晶微半導體售出74批、總價1710萬美元的貨物。

據報導，業內人士表示，現在的問題癥結在於美國政府要求業者提供上下游名單，如果能把幕後的人都抓出來，有希望「大事化小」。就像格羅方德的案子，在「高度配合」下，只被罰了50萬美元。

業者指出，美超微的這場下市危機裡，端看老闆梁見後願意犧牲多少換取輕放，以及美國政府有沒有將該公司視為「該被保護的美國企業」。

分析師郭明錤也認為，如果美超微遇到生存挑戰，美國政府應該不會樂見美超微被中企收購，或是員工跳槽到中國企業。

美超微被視為今年最瘋狂的AI妖股，在今年1月份來到280美元後，3月份直飆到1229美元，直到機構法人的放空報告出爐後股價開始轉跌。

之後美超微1股拆10股，股價仍是一路跌不停，在10月底安永會計師事務所請辭後，13日股價只剩下20.33美元。

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