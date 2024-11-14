美超微風暴還沒完！認Q3財報交不出來 股價繼續崩

美超微（Super Micro）近日因安永會計師事務所辭職，股價狂瀉。（彭博資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕有「AI妖股」之稱的全球伺服器大廠美超微（Super Micro），近日因安永會計師事務所辭職，股價狂瀉，引發市場關注，根據《路透》報導，繼延遲上1年度財報的10-K文件之後，美超微13日向美國證管會（SEC）提交報告，坦承因還找不到新的委外審計公司，至今年9月30日止的第3季財報交不出來。

週三美超微股價大跌6.31%，收20.33美元，自安永會計師事務所在10月辭去審計職務以來，美超微股價已跌逾55%。

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《路透》報導，美超微宣布，將延後提交2025會計年度第1季（截至2024年9月30日止）的10-Q季報，而需要更多時間挑選、聘任新會計師，管理層也需要更多時間，來完成2024年6月30日為止年度財報的內部管控評估。

本月早些時候，美超微向外表示，為調查安永7月底提出的問題而成立的特別委員會尚未發現詐欺證據。

美超微須於11月16日之前繳交2024會計年度（截至2024年6月30日止）的10-K年報，或提交於180日內重新符合規定的補救計劃，若未能滿足規定，可能遭到下市。

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