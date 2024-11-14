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手握最多比特幣的上市公司 ! 老闆引用巴菲特名言、「拆解」比特幣投資週期

2024/11/14 13:23

微策略創辦人講解投資比特幣週期。（路透）微策略創辦人講解投資比特幣週期。（路透）

歐祥義／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕比特幣（Bitcoin）持續飆漲，一度突破了9.3萬美元。全球上市公司中，持有最多筆比特幣的微策略（MicroStrategy Incorporated），其創辦人Michael Saylor指出，過去4年比特幣持有者，沒有人虧錢。

報導指出，Michael Saylor引用不怎麼喜歡比特幣的巴菲特名言表示，如果你沒辦法投資一個標的十年，那你就連十分鐘都不要留著。他強調，如果要投資比特幣，短時間的週期是4年，長時間週期是10年，而正確的投資週期是「永遠握著」。

大約四年前，Michael Saylor在一條推文中透露，他個人在2020年購買1萬7732枚比特幣，而現今總價值已超過16億美元。

由於多數的比特幣集中在「比特幣鯨魚」手上，誰持有最多比特幣，一直是市場矚目的焦點。據報導，目前上市公司共持有33萬5777枚比特幣，相當於總供應量1.60%，全球上市公司中，持有比特幣數量前三名，依序為微策略、比特幣礦業巨頭Marathon及特斯拉。

其中，微策略約持有25萬2220枚、佔總供應量1.20%，Marathon Digital Holdings持有 2萬枚，特斯拉則持有1萬1509枚。

所謂「比特幣鯨魚」，就是無論是個人或公司，持有至少1000枚比特幣，就被稱為「鯨魚」。

至於私人公司擁有約39萬6278枚比特幣，約佔總供應量1.8%。其中，日本比特幣交易所Mt. Gox約持有14萬1686枚、佔總供應量的0.7%。

緊接著是中國公司Block.one，持有16萬4000枚，約佔總供應量0.7%，緊接在後的是美國私人公司Stone Ridge Holdings Group，擁有1萬889枚。

另外，USDT穩定幣背後的公司Tether Holdings擁有約7萬5354枚。而ETF和其他基金總共擁有108萬4940枚，佔比特幣總供應量4.90%。該類別中最大的持有者是貝萊德iShares比特幣信託基金，約管理34萬7767枚。

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