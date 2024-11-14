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特斯拉敲警鐘？華爾街擔心 : 反彈過熱

2024/11/14 10:02

近期特斯拉的股價飆升，讓華爾街感到警惕。（資料照，路透）近期特斯拉的股價飆升，讓華爾街感到警惕。（資料照，路透）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕自從川普取得決定性勝利以來，特斯拉的股價已飆升 31%，令分析師所設定的目標價「望塵莫及」。《彭博》指出，目前特斯拉股價已比分析師先前設定的平均目標價高出了28%，是自2021年底新冠肺炎大​​流行後，科技股狂熱以來的最高水準。

據報導，美國大選後的飆升，加上好於預期的第3季業績，進一步推高了特斯拉本已很高的估值。截至本週二收盤，特斯拉預期本益比為104倍，遠高於傳統汽車製造商個位數的中等本益比，也遠高於「美股七雄」32倍的平均本益比。

華爾街擔憂，特斯拉股價反彈恐過熱，開始敲響警鐘。

報導指出，川普重返白宮，所帶來的政治和經濟複雜性，也恐為特斯拉帶來了新的挑戰。華爾街所持的理由之一是，拜登政府所實施的電動車推廣政策可能會被川普推翻。

另外，川普的部分政策恐導致通膨上升，這可能構成潛在障礙。近年來，高通膨導致消費者減少大額支出，導致汽車銷售下降。

不過，也有市場分析師認為，川普的潛在政策也可能讓特斯拉受益。德意志銀行分析師Edison Yu表示，例如簡化自動駕駛汽車的聯邦法規，以及支持特斯拉正在開發的人形機器人技術。

Aptus Capital Advisors是特斯拉的長期投資人，其投資組合經理David Wagner表示：「即便你相信該股的長期成長故事，這輪上漲似乎也不可持續。有一種新的說法認為，特斯拉的股票在政治勢頭中發揮了作用，這是沒有道理的」。

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