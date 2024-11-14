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自家3奈米良率太爛了？傳三星Exynos系列可能交給台積電代工

2024/11/14 11:28

傳聞指稱，三星Exynos系列可能轉台積電代工。（路透）傳聞指稱，三星Exynos系列可能轉台積電代工。（路透）

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕三星3奈米製程傳出不穩定且良率過低，導致自家處理器Exynos 2500難產，日前更傳出，三星Galaxy S25系列本想搭載自家Exynos處理器，如今將改使用高通晶片驍龍8 Elite（Snapdragon 8 Elite）的消息，最新傳言稱，三星可能會與最大競爭對手台積電合作，由台積電來代工生產未來的Exynos處理器系列。

三星的Exynos處理器長期以來因各種原因引起使用者不滿，包含過熱和效能等問題，除了使用者上的問題，最近在生產上也沒好到哪去，傳出用於生產 Exynos 2500的三星二代3奈米製程（SF3-3GAP），良率低至20%左右，數個月來沒有改善跡象，這代表三星根本無法生產足夠的頂級 Exynos處理器來滿足需求。

因此傳出，三星恐怕不得不尋找其他代工管道解決此事，而爆料人士Jukanlosreve就在週三（13日）聲稱，三星正考慮與台積電一起生產 Exynos。儘管現在還沒有進一步具體的消息，此消息也可能純屬空穴來風，但考量到三星代工的慘況，這並非不可能的事情。

不過外媒認為，由於利益衝突，在三星代工業務仍屬於三星電子的一部分的情況下，這種情況在未來不太可能發生，但若三星分拆代工業務的話，這種狀況可能就會進一步發生。

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