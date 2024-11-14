別再追輝達了！掌管逾38兆的投資長直言：小型股具「3優勢」勝率大

別再追輝達了！掌管逾38兆的投資長直言，小型股具「3優勢」比大型股有機會（路透）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕別再追輝達等巨頭股了，掌管逾1.2兆美元（約新台幣38.4兆）的Nuveen投資長馬利克（Saira Malik）表示，美股反彈仍有空間，但本益比過高，然而小型股雖然11月初來漲近8%，但仍跑輸標普500，由於小型股目前價格處於低點，同時又具強勢美元和放鬆管制利多，在3大優勢下，在高漲的市場中，小型股比大型股有機會。

CNBC報導，馬利克指出，在美股這次反彈，仍有空間，但由於本益比已過高，我們確實需要小心，然而小型股則是投資人此時尋找便宜的機會。

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她指出，羅素2000指數在川普獲勝後飆升，自11月初以來上漲了近 8%，因為人們樂觀地認為較低的稅率，將對專注於國內的小型公司更有利，然而該指數今年上漲了約17%，仍然落後於S&P 500的25%以上的漲幅。

Malik認為，小盤股是最具吸引力的領域之一，因為大型股的廣泛反彈將主要指數和市值推高至新高。然而，相對於大型股，小型股的交易價格似乎處於20年來的低點。

她指出，強勢美元和放鬆管制，對於通常以美國為導向的小型股來說也是個好兆頭。川普新政府可能徵收的關稅和美國消費者的購買能力增強是小公司的另一個福音。

放鬆管制將使世界成為一個有趣的地方，因為它可能會開啟更多的併購活動，這對小型股交易來說再次產生積極影響。

追蹤羅素 2000 指數的 iShares Russell 2000 ETF （IWM） 本月上漲了 8%。

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