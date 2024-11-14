美CPI符合預期！道瓊收紅 台積電ADR下挫2.66％

週三美股漲跌互見。（法新社）

蔡百靈／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統大選後的熱情逐漸消退，10月消費者物價指數（CPI）連續第4個月上漲，和去年同期相比年增2.6%，符合市場預期，週三美股漲跌互見，道瓊工業指數上漲47.21點、0.11%，標準普爾500指數小漲0.02%，那斯達克指數下跌0.26%，費城半導體指數下跌2%，台積電ADR下挫2.66%，收在186.66美元。

綜合外媒報導，美國勞工部表示，10月消費者物價指數（CPI）上漲0.2%，高於9月的2.4%，較去年同期上升2.6%。剔除波動較大的食品和能源成分後，10月核心CPI年增3.3%，符合經濟學家的預測。

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根據芝加哥商品交易所集團的FedWatch工具，報告發布後，交易員押注聯準會12月會議降息25個基點的可能性超過82%。

隨著市場從大選後的反彈稍作喘息，道瓊週一首次收於44000點之上，而標普500指數和那斯達克指數也創下新紀錄，週三比特幣一度突破93000美元，因為人們希望川普兌現對該行業的一系列承諾。

投資人後續將關注週四和週五發布的經濟數據，包括生產者物價指數和零售銷售數據。

道瓊工業指數上漲47.21點或0.11%，收43958.19點。

標準普爾500指數上漲1.39點或0.02%，收5985.38點。

那斯達克指數下跌50.66點或0.26%，收19230.74點。

費城半導體指數下跌102.34點或2.00%，收5006.29點。

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