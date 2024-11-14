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川普減稅或提高關稅？金管會：對國銀帶來三大影響

2024/11/14 08:14

川普選前曾提出美國減稅及提高關稅等政策，金管會分析對國銀帶來三大影響（記者王孟倫攝）川普選前曾提出美國減稅及提高關稅等政策，金管會分析對國銀帶來三大影響（記者王孟倫攝）

〔記者王孟倫／台北報導〕美國總統當選人川普將在明年元月上任，金管會表示，一旦美國政府「擴大減稅政策」，短期內將增加海外台商赴美投資意願；如果美國對中國「加徵關稅」，將驅動台商調整投資布局；以及美國未來通膨壓力將大增等三大影響，而金管會也提出相關建議對策。

首先，根據金管會統計資料，目前國銀於美國設有3家子銀行（一銀、中信、王道等3家共設立38家分行）、1家子公司、25家分行及3家辦事處。

金管會表示，銀行業從事國外股票、公司債等有價證券及金融相關事業等投資，均明定得投資項目、限額、投資之資格條件、信用評等、風險管理措施及其他應遵循事項等規範。截至2024年 9 月底，國銀對美國曝險總額為3兆6756億元。

其次，針對美國選後經濟情勢，金管會引述華爾街日報及金融時報分析，川普提出企業稅率自21%降至15%之減稅政策，被認為有助於推升美國經濟成長，美國股市受到減稅措施之激勵上漲，更於11月6日收盤指數創歷史新高。此外，川普主張對貿易夥伴普遍徵收10%關稅，以及對中國徵收60%之關稅。

再者，川普上任後的美國新政策，對我銀行業可能影響？金管會分析，第一、美國政府若擴大減稅政策，短期內將增加全球企業及海外台商赴美國投資意願，此時，國銀可適時擇優拓展業務（如聯貸案）掌握商機。

第二、美國政府若對中國加徵關稅，可能驅動台商調整全球投資布局，國銀可望以資金提供者身分，協助客戶調整布局。

第三、有關總體經濟風險部分，銀行業須面臨關稅可能提高，通膨及高利率期間更久之挑戰。

「美國新政策對我國金融市場之影響，仍須密切觀察。」金管會表示，將適時管控國內金融業者以穩定金融市場，加強風險管理工作強化韌性，並隨時與相關部會密切聯繫，視市場變化情形採取相關因應措施。

另外，金管會除要求銀行定期提供報表，檢視其「海外授信」及「海外投資」風險外，並要求銀行「總行」由專責單位負責海外分支機構之整體營運管理；不但要掌握授信資產品質，還要確實提列備抵呆帳，並應就各海外經營環境之差異，建立適當風險胃納及風險辨識機制，納入內控內稽制度落實執行，強化監督與控管。

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