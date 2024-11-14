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林信義抵達秘魯下榻旅館 APEC會方出動直升機歡迎

2024/11/14 04:16

林信義、林玟萱飛抵秘魯，由僑胞在其下榻酒店歡迎。（特派記者徐子苓攝）林信義、林玟萱飛抵秘魯，由僑胞在其下榻酒店歡迎。（特派記者徐子苓攝）

〔特派記者徐子苓／利馬13日報導〕APEC即將迎來重頭戲的經濟領袖會議，代表賴清德總統出席的領袖代表林信義乘坐專機，於秘魯時間13日中午抵達首都利馬，由秘魯外交部經濟推廣事務總司長莫雷伊（Agusto Morelli）擔任接機禮賓官，隨後林信義與台灣代表團一行人驅車前往下榻酒店，有秘魯出動的前導警車開道、也有殿後警車，與其他經濟體同等待遇。

林信義行前曾強調，這次會藉機和各國領袖交流，為台灣爭取更多國際友人支持。此行林信義與女兒林玟萱同行，除能協助佐理照料領袖代表外，流利外語與產業發展投顧經歷，也能行銷台灣展開柔性外交工作。

林信義與林玟萱乘坐黑色轎車，於午間抵達下榻的利馬米拉弗洛雷斯希爾頓酒店（Hilton Lima Miraflores），抵達前3分鐘，會方比照其他經濟體同等待遇，出動直升機繞場2圈以示歡迎。

林信義進入酒店大廳時，已有約30名僑胞在酒店大廳內等候歡迎，僑胞小朋友上前獻花，林信義父女微笑彎身接過，展現親民一面，隨後駐秘魯代表處代表張幼慈一一介紹僑胞背景，最後進行大合照。

林信義進入下榻旅館時，僑胞小朋友上前獻花。（APEC台灣代表團提供）林信義進入下榻旅館時，僑胞小朋友上前獻花。（APEC台灣代表團提供）

媒體關切旅途如何，林表示「都很順利」，媒體追問這次任務是什麼？林則回覆「參加會議」，並對媒體說「謝謝，辛苦了」，隨後上樓休息。

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