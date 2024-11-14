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台積電遭控「反美」歧視 十多名員工集體興訟

2024/11/14 06:53

十幾名現任和前任台積電員工組成的團體正起訴台積電涉嫌「反美」歧視，導致美國工人離職。（彭博）十幾名現任和前任台積電員工組成的團體正起訴台積電涉嫌「反美」歧視，導致美國工人離職。（彭博）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕富比世（Forbes）報導，十幾名現任和前任台積電員工組成的團體正在起訴台積電涉嫌「反美」（Anti-American）歧視，他們聲稱這種歧視導致美國工人離職。

2020年，台積電宣布一項耗資650億美元的計劃，將其三座半導體「工廠」遷至亞利桑那州鳳凰城，承諾在美國創造數千個就業機會。台積電將透過聯邦CHIPS法案獲得66億美元的資金和50億美元的貸款來支持該項目，該法案是拜登政府期間頒布的，旨在刺激美國的半導體製造業

然而，台積電在美國的擴張卻因依賴台灣工人而陷入爭議。去年，台積電亞利桑那州的2200名員工中有一半以上來自台灣，美國和台灣員工之間的緊張關係一直是媒體報導的焦點，這些報導強調職業規範的差異。

該訴訟最初由台積電現任人才招聘主管Deborah Howington 於8月向加州北區法院提起。身為台積電人力資源領導團隊的一員，她聲稱親眼目睹一種有利於台灣員工的非法歧視行為文化。本月，有類似指控的12名台積電前員工簽署訴訟。

原告團體律師、合夥人丹尼爾·科欽（Daniel Kotchen） 表示，「台積電接受60多億美元的美國聯邦資金，並選擇在美國境內競爭，因此必須遵守聯邦歧視法，平等對待所有種族、國籍和公民」。​ ​「我們對我們的案件充滿信心，並期待將案件提交給陪審團」。

該訴訟的部分重點是台積電據稱偏愛會說和寫中文的員工。原告聲稱，會議和商業材料通常僅用中文進行交流，阻礙英語使用者的工作，並迫使他們透過翻譯服務來解讀教學文本。當美國員工被要求在台灣接受培訓時，這一點尤其成問題；有人聲稱，一位經理鼓勵她在Duolingo應用程式上學習說中文。

該訴訟還聲稱，持有「昂貴」簽證的台灣員工獲得了更好的績效評估和工作分配，聲稱這是因為台積電希望獲得其投資的「最大回報」。

Deborah Howington 聲稱，台積電專門為美國工作尋找台灣人材，並秘密聘請一位「亞洲獵人頭」來招募這些人。另一位原告聲稱，台積電曾說服一名台灣同事留在美國，聘請他的女友擔任建築安全工程師，但她的資格不足。此前，該公司被建築承包商指控試圖為數百名台灣工人提供快速簽證，同時削弱美國工會的就業機會。

訴訟還稱，台積電與醫療保健公司Banner Health合作，為台灣員工開設一家健康中心，提供免疫接種、年度體檢等服務，以及前往台積電住宅區的醫療車。一位受台積電聘請負責監督其健康中心人力資源的原告聲稱，這項福利僅適用於台灣員工。她聲稱台積電僱用了一名「沒有在美國行醫許可」的台灣醫生。

報導稱，台積電公司發言人表示：「台積電堅信多元化員工隊伍的價值，我們在招募和晉升時不考慮性別、宗教、種族、國籍或政治派別，因為我們尊重差異，並相信平等的就業機會可以增強我們的競爭力。​ 我們還為員工提供多種管道提出問題，並努力建設性地解決問題」。

台積電尚未對集體訴訟申訴提出反駁，並拒絕對正在進行的訴訟發表評論。

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