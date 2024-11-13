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國邑PH-ILD新藥 全球三期臨床試驗最快年底展開

2024/11/13 21:08

國邑今舉行法說會，對公司未來營運樂觀看法不變。圖左為國邑董事長王建治、圖右為總經理甘霈。（記者陳永吉攝）國邑今舉行法說會，對公司未來營運樂觀看法不變。圖左為國邑董事長王建治、圖右為總經理甘霈。（記者陳永吉攝）

〔記者陳永吉／台北報導〕專注於改良型新藥的國邑*（6875）今（13）日舉行法說會，國邑總經理甘霈表示，原定今年完成藥械組合新藥L606的2個區域授權案目標提前達陣，公司將繼續推進其他重點市場的授權洽談。此外，另一新藥L608預計明年年中提交治療全身硬化症合併指端潰瘍（SSc-RP/DU）的二期臨床試驗申請。看好二大主力新藥的發展潛力，對公司未來營運樂觀看法不變。

L606是以微脂體包覆曲前列環素（treprostinil）的新劑型藥物，用於治療PAH（第一類肺高壓）與PH-ILD（第三類肺高壓），國邑*並已開發出自有專屬霧化器，掌握全套「藥物＋器械」核心技術，奠定獨特的產業地位。

繼去年與美商Liquidia簽署L606的北美市場獨家授權後，國邑*今年再連下二城，分別與Menagen簽訂L606於中東、北非及土耳其（MENAT）地區的獨家商業化授權合約，以及與Liquidia增修合約，拓展授權區域至歐洲、日本等主要市場。目前L606揭露的授權總里程碑金合計達3.8625億美元（約新台幣123億元），創下近年全球肺動脈高壓吸入藥物最高金額授權記錄。

目前L606用於治療PAH的第三期臨床試驗，由Liquidia執行中，至於用於治療PH-ILD的第三期臨床試驗，預計在今年底或明年初正式展開，甘霈表示，明年不含新授權地區及L608的授權，預計有一到兩筆授權金可入帳。

受惠認列L606的授權簽約金挹注，帶動國邑*10月營收達1.13億元，累計前10月營收1.63億元。不過因臨床中新藥尚未上市，國邑前三季仍然虧損，不過國邑表示，公司現金、約當現金及按攤銷後成本衡量之金融資產達16.13億元，足可支應各項新藥現階段的臨床試驗推進，此外，公司也將持續進行其他重點市場，包括中國、韓國、東南亞區域的商業化授權，完善L606的全球授權布局，並伺機展開L608的商業拓展，洽談區域合作或授權的機會，擴增現有產品的市場價值。

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