我遭美列匯率觀察名單恐成常態，央行提三招因應。（記者陳梅英攝）

〔記者陳梅英／台北報導〕中央銀行總裁楊金龍明日（14日）將立法院針對川普重返白宮後可能提出新政影響進行專題報告，楊金龍指出，若美對中課徵60%關稅，恐導致美中重啟新一輪貿易戰，台灣雖然仍可受惠於轉單效應，挹注經濟與貿易成長，惟台美貿易順差可能會進一步擴大，未來台灣觸及美前兩項檢視標準而被列為匯率操縱名單的情況恐成常態。

美財政部檢視貿易對手國是否匯率操縱有三項標準，分別是對美商品及服務貿易順差逾150億美元、經常帳對GDP比率逾3%，最後一項才是與匯率有關，即淨買匯金額對GDP比率逾2%，且12個月中有8個月（含）以上為淨買匯。

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楊金龍指出，央行只在短期資金大量進出與季節因素，導致匯率過度波動或失序變動，而有不利於經濟金融穩定時，才會本於職責維持外匯市場秩序進場調節，目前美方充分了解央行的匯率政策及穩定匯市措施。

且央行與美國財政部溝通管道向來順暢且成效良好，美方也理解我方主張，如近年我國對美國商品及服務貿易逾美方檢視標準，主要反映美國對台灣科技產品需求劇增。此外，長期以來台灣經常帳順差係反映國內超額儲蓄。未來雙方仍將在良好的互動基礎上，持續就總體經濟及 匯率政策等議題進行溝通。

央行並建議台灣可擴大對美採購 能源、農產品及軍品等，以縮小對美貿易順差。

至於川普貿易政策及對台灣經濟與金融穩定可能影響與對策，因其政策具高度不確定性，可能加劇國內金融市場波動，央行對於匯市穩定，將採三招因應，一是運用大額結匯即時通報系統，掌握國內匯市之市場供需；二是持續提供國內金融市場流動性；三是密切注意國際資金動態，若遇匯市供需失衡將進場調節。

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