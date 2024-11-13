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瞄準德國市場 台灣經貿網攜25業者產品登慕尼黑電子展

2024/11/13 20:41

台灣經貿網前進慕尼黑電子展，國際買主踴躍詢問。（貿協提供）台灣經貿網前進慕尼黑電子展，國際買主踴躍詢問。（貿協提供）

〔記者林菁樺／台北報導〕2024年慕尼黑電子展（Electronica） 於11月12日至15日在慕尼黑展覽中心登場，該展已成為全球規模最大的電子零組件專業雙年展。本屆展覽有超過3千6百家國際參展商聯袂展出，台灣經貿網本次攜手25家會員的產品資訊共襄盛舉，盼創造與歐洲夥伴更深廣的商業合作機會。

根據Market Research Future針對德國ICT市場所做的調查報告顯示，2032年德國ICT市場規模預計將達到5006億美元，年均增長率為11.3%，具備長期成長前景。

慕尼黑電子展今年度的展會4大主題為AI、車用電子、永續發展與人才培育，台灣經貿網本次展出涵蓋通信天線、電源方案、條碼掃描器等多項台灣優質產品資訊，行家貿易展出的5G天線獲英國與瑞士買主駐足詢問，而巴西I商表示「免費的客製化採購服務是工業中間品採購時的一大助力，期待後續透過台灣經貿網協尋品質優異的電子零組件合作夥伴」。

「台灣經貿網」由經濟部國際貿易署委託外貿協會所營運，彙集最多臺灣出口廠商資訊的國家級貿易網站，也是國外買主搜尋臺灣產品的首選平臺；台灣經貿網也提供如即時商機、視訊採購洽談、影音內容製作、線上國際展覽館、關鍵字投放及SEO優化等多元數位行銷服務。

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