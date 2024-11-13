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承諾穩定供電、解決缺工 賴清德盼工總帶頭加薪

2024/11/13 21:02

總統賴清德偕行政院祕書長龔明鑫、經濟部長郭智輝接見「中華民國全國工業總會」時承諾穩定供電、解決缺工，期盼工總帶頭幫員工加薪。（總統府提供）總統賴清德偕行政院祕書長龔明鑫、經濟部長郭智輝接見「中華民國全國工業總會」時承諾穩定供電、解決缺工，期盼工總帶頭幫員工加薪。（總統府提供）

〔記者陳昀／台北報導〕總統賴清德今天偕行政院祕書長龔明鑫、經濟部長郭智輝接見「中華民國全國工業總會」，他表示，政府追求兩岸和平共榮，他對於兩岸共同目標是創造兩岸人民福祉的立場從未改變；在能源政策上，政府一定會穩定供電，並持續推動綠能發展及深度節能，也會提出更完整對策，解決業界缺工問題，希望工總與政府合作落實低碳工作，並帶頭幫員工加薪。

總統賴清德承諾穩定供電、解決缺工，期盼工總帶頭幫員工加薪。（總統府提供）總統賴清德承諾穩定供電、解決缺工，期盼工總帶頭幫員工加薪。（總統府提供）

賴清德指出，政府追求兩岸和平共榮，他上任後堅持自由民主的憲政體制，堅持中華民國和中華人民共和國互不隸屬，主權不容侵犯、併吞，中華民國台灣的前途，由2300萬人決定，只要秉持對等與尊嚴的原則，台灣很樂意與中國進行各項交流合作。兩岸有共同敵人，也有共同目標，共同敵人就是天災、地變及傳染病；共同目標就是要創造兩岸人民福祉，這個立場從他擔任立法委員、行政院長到現今都未曾改變。

總統賴清德偕行政院秘書長龔明鑫、經濟部長郭智輝接見「中華民國全國工業總會」。（總統府提供）總統賴清德偕行政院秘書長龔明鑫、經濟部長郭智輝接見「中華民國全國工業總會」。（總統府提供）

談及能源政策，賴清德也強調，政府一定會穩定供電，目前核三廠二號機進入歲休，在未提供核電的此時，備轉容量約達13％，我們也要持續推動綠能發展，包括太陽能、光電、風力、地熱、水力發電等；行政院長卓榮泰曾表示，台灣沒有排除先進核能，只要能源技術發展到相當程度，安全沒有疑慮，能夠處理核廢料等問題，大家可以進行社會溝通。

賴清德說，現今工商業界對人力需求殷切，政府也將其列為重要推動事項，行政院相關部會將提出更完整對策，解決各界遇到不同程度的缺工問題，讓台灣經濟持續發展。另為因應氣候變遷，以及國際社會對低碳制度的要求，總統府成立「國家氣候變遷對策委員會」，經濟部也推動深度節能，協助企業改善生產流程與設備。希望工總與政府合作在台灣落實低碳工作。

賴清德提及，因應少子女化，政府今年編列逾1100億元推動「0到6歲國家一起養2.0」政策，期盼工總研議成立準公共化幼兒園或托嬰中心，讓員工安心上班、凝聚員工向心力；此外，行政院已宣布明年公務人員加薪3％，希望能起帶頭作用，盼企業界、特別是工總能夠帶頭幫員工加薪，讓人民分享經濟成長的果實，讓國家經濟更進一步發展。

全國工業總會理事長潘俊榮說，工總成立十大產業專案小組，希望可以促進產業轉型，並與總統所提「五大信賴產業」結合，協助台灣經濟發展，工總認同賴總統將產業、經濟訴求排在第一位，以及兩岸穩定是和平的基礎之原則，將持續協助政府打拚，希望可以對國家有所貢獻；潘俊榮也向賴清德呈遞工總2024年白皮書。

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