馬斯克當官逾7成公務員剉咧等 提議砍掉百個聯邦機構、精簡1/3預算

馬斯克近日提出一個激進的改革計劃，意圖徹底重塑美國聯邦政府的架構與運作模式。（法新社）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國總統當選人川普13日宣布，億萬富豪馬斯克將領導新的美國政府部門「政府效率部」（DOGE），而馬斯克近日提出一個激進的改革計劃，意圖徹底重塑美國聯邦政府的架構與運作模式。他呼籲削減至少2兆美元的聯邦支出，幾乎是政府預算的三分之一，但沒有提供具體細節。他還提議取消數百個聯邦機構，認為其中許多機構的職責範圍有重疊。

川普表示，馬斯克和拉馬斯瓦米（Vivek Ramaswamy）將與白宮和管理與預算辦公室合作，解決年度政府支出6.5兆美元中的「大規模浪費和詐欺」問題。

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也有媒體報導，根據馬斯克的構想，預計將美國現有的428個聯邦機構精簡至99個，如果成真，將造成高達高達77%裁員率，恐將引發巨大的政治與社會震盪。

川普表示，馬斯克和拉馬斯瓦米「將為我的政府廢除政府官僚機構鋪路」。消息公佈後不久，馬斯克在X上分享了這項聲明，隨後還表示，「商品將會上線」。

川普在周二晚上的聲明中表示，政府效率部的倡議將幫助政府「廢除政府官僚機構，削減多餘的監管，削減浪費性支出並重組聯邦機構」。

政府效率部不是官方政府部門，此類機構必須透過國會法案設立，通常僱用數萬名工作人員。

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