狗狗幣撞名馬斯克執掌「新部門」 一天價格狂飆51％

狗狗幣12日一度暴衝51%至0.43美元。（資料照，路透）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕川普回鍋白宮，正式宣布成立政府效率部（Department of Government Efficiency，DOGE），並且將任命特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）、企業家拉馬斯瓦米（Vivek Ramaswamy）共同領導，而該部門英文名縮寫為DOGE，正好與狗狗幣（DOGE）同名，讓狗狗幣價格也直線竄升，市值一度超越賓士、愛迪達等知名企業。

綜合外媒報導，狗狗幣12日一度暴衝51%至0.43美元，市值站上635億美元，遠高於一個月前的160億美元，這款虛幣上週漲勢大勝近來飆漲的比特幣，讓狗狗幣從第八大加密貨幣，升格成第六大加密貨幣，不過，狗狗幣13日價格拉回，來到0.37美元左右。

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狗狗幣市值一度衝上635億美元，超越許多家喻戶曉的大公司，像是通用汽車（市值631億美元）、賓士（593億美元）、愛迪達（425億美元）、Lululemon（391億美元）等。

報導指出，狗狗幣價格飆高，與馬斯克有關。不只因為馬斯克是狗狗幣支持者，也因為他成了川普核心圈子的重要成員。

Presto研究公司的加密貨幣分析師Min Jung說，狗狗幣是頭號迷因幣，在散戶間識別度高，是這款虛幣表現突出的主要因素。

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