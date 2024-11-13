亞太首座！西門子歌美颯：14MW風機機艙完工展現本土韌性

西門子歌美颯宣布，已經成功完成歐洲區外首顆14MW風機機艙的製造與測試。（西門子歌美颯提供）

〔記者廖家寧／台北報導〕西門子歌美颯表示，今年8月與海龍風場共同宣布台中機艙新廠房開幕後，現在已經成功完成歐洲區外首顆14MW風機機艙的製造與測試，展現本土供應鏈的製造韌性。

目前，西門子歌美颯台中機艙廠生產的SG 14-222 DD直驅式離岸風機，是該公司全球商轉風機中最大型機款。

請繼續往下閱讀...

西門子歌美颯表示，該款機艙自2023年起在歐洲製造後，今年首次於歐洲以外地區進行生產，台灣已經正式完成機艙的生產與測試，體現西門子歌美颯們對在地製造、技術轉移以及人才培育的承諾。

西門子歌美颯表示，後續團隊將繼續克服挑戰，在符合離岸風電國際環安衛標準下交付高品質產品。

西門子歌美颯台中機艙廠在2022年展開改裝與擴建，從原先組裝SG 8.0-167 DD，到在地生產與組裝SG 14-222 DD離岸風機，風機裝置容量從8MW提升至14MW。

西門子歌美颯表示，每座機艙包含上萬個零組件，其中包括多家國內廠商供應的關鍵零組件。台中機艙廠將優先支持1022MW安裝容量的海龍風場，未來也將服務區塊開發風場及亞太區專案，預計至2026年底，工廠員工數將達到300人。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法