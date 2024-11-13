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興櫃股LINE Pay 12/5掛牌上市 每股508元、11/29抽籤

2024/11/13 18:13

行動支付龍頭LINE Pay 12日舉辦上市前業績發表會，LY Corporation CPO慎重熩（Jungho Shin）（左2） 、LINE Financial Corporation CEO 黃仁埈（In Joon Hwang）（右1）均來台出席，與LINE Pay董事長丁雄注（右2），LINE Pay Plus Corporation CEO 姜在昇（Jaeseung Kang）（左1）合影。（業者提供）行動支付龍頭LINE Pay 12日舉辦上市前業績發表會，LY Corporation CPO慎重熩（Jungho Shin）（左2） 、LINE Financial Corporation CEO 黃仁埈（In Joon Hwang）（右1）均來台出席，與LINE Pay董事長丁雄注（右2），LINE Pay Plus Corporation CEO 姜在昇（Jaeseung Kang）（左1）合影。（業者提供）

〔記者李靚慧／台北報導〕行動支付領導品牌 LINE Pay（7722）連加網路，將自興櫃轉上市，已訂定掛牌上市日期為12月5日，為配合上市前公開承銷，將自15日起至19日對外競價拍賣6080張股票，競拍底價409.68元，最高得標張數782張；暫定承銷價508元，11月25日至27日辦理公開申購，並於11月29日抽籤。

行動支付龍頭LINE Pay今年1月登錄興櫃，股價一度衝破千元，之後約在LINE Pay12月5日即將轉上市，以每股短線股價最高漲至688元後緩步走跌，今日下跌19.18元，以641元收盤。

LINE Pay提供的服務包括「支付」、「點數」和「行銷」３面向務，建構完整生態圈，運用多項創新技術持續保持市場競爭優勢。今年前3季累計營收45.3億元、年增32.3%；稅後淨利4.79億元、年增27.0%；EPS 7.99元、年增29.7%。今年前3季的營收與淨利表現已接近去年全年水準。

LINE Pay表示．將持續投入各項支付技術、資安技術與資料保護、AI及AR等的研發創新與運用；也將透過完整建構的行銷平台及不斷提升的技術實力，逐步把台灣的成功模式拓展至海外市場，實現全球業務拓展，讓用戶在任何場域，都能無縫且安全的支付，進一步鞏固在台灣行動支付領導品牌的市場地位。

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