興櫃股LINE Pay 12/5掛牌上市 每股508元、11/29抽籤

行動支付龍頭LINE Pay 12日舉辦上市前業績發表會，LY Corporation CPO慎重熩（Jungho Shin）（左2） 、LINE Financial Corporation CEO 黃仁埈（In Joon Hwang）（右1）均來台出席，與LINE Pay董事長丁雄注（右2），LINE Pay Plus Corporation CEO 姜在昇（Jaeseung Kang）（左1）合影。（業者提供）

〔記者李靚慧／台北報導〕行動支付領導品牌 LINE Pay（7722）連加網路，將自興櫃轉上市，已訂定掛牌上市日期為12月5日，為配合上市前公開承銷，將自15日起至19日對外競價拍賣6080張股票，競拍底價409.68元，最高得標張數782張；暫定承銷價508元，11月25日至27日辦理公開申購，並於11月29日抽籤。

行動支付龍頭LINE Pay今年1月登錄興櫃，股價一度衝破千元，之後約在LINE Pay12月5日即將轉上市，以每股短線股價最高漲至688元後緩步走跌，今日下跌19.18元，以641元收盤。

請繼續往下閱讀...

LINE Pay提供的服務包括「支付」、「點數」和「行銷」３面向務，建構完整生態圈，運用多項創新技術持續保持市場競爭優勢。今年前3季累計營收45.3億元、年增32.3%；稅後淨利4.79億元、年增27.0%；EPS 7.99元、年增29.7%。今年前3季的營收與淨利表現已接近去年全年水準。

LINE Pay表示．將持續投入各項支付技術、資安技術與資料保護、AI及AR等的研發創新與運用；也將透過完整建構的行銷平台及不斷提升的技術實力，逐步把台灣的成功模式拓展至海外市場，實現全球業務拓展，讓用戶在任何場域，都能無縫且安全的支付，進一步鞏固在台灣行動支付領導品牌的市場地位。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法