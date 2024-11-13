工業機器人好旺 鈞興KY明年營收拚成長15％

鈞興-KY財務長張朝文和總經理杜春輝（左）主持法說會。（記者林菁樺攝）

〔記者林菁樺／台北報導〕受惠工業機器人需求殷切，精密齒輪大廠鈞興-KY（4571）供應機器人齒輪，挹注智能傳動相關產品持續成長，明年營收占比可望推升到8%，整體訂單能見度都達兩個月以上，且美國大選結束後，客戶擔憂加稅，鈞興-KY透露，已接獲急單預計明年初貢獻營收，明年營收目標盼較今年成長10到15%。

鈞興-KY智能傳動應用包括機器人齒輪、減速設備、諧波減速器等，機器人齒輪為大宗，營收貢獻已有1.2、1.3億元水準，但機器人關鍵零件的諧波減速器目前占比不高，今年估計貢獻約400萬元。

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不過，智能傳動表現亮眼，鈞興-Ky總經理杜春輝指出，相關產品年營收由今年第二季當時預估的1800萬元人民幣，到近期已推升到2800萬元人民幣，成長約57%。智能傳動相關打樣的產品數量也從2月的49項，到9月增加到59項，10月更來到129項。

鈞興-KY也提到減速設備因供應德國客戶，確實受歐洲景氣低迷，展望仍不敢太樂觀。整體智能傳動營收今年約4350萬人民幣、營收比重6.8%-7%，明年仍樂觀，有機會成長，占比目標力拼7.5到8%。

對未來展望，鈞興-KY表示，原本預估會較第三季小幅衰退，但美國總統大選結束後，共和黨全面執政，客戶擔憂關稅問題，可能會提前拉貨，不過對營收貢獻可能落在明年初。

杜春輝也提到，今年日本、德國、美國等前十大客戶當中，有8家的營收較去年成長10-30%，僅2家衰退，客戶對明年展望仍看成長。他也進一步透露，美國大選一結束，接收到客戶通知，必須做好人、機、料等準備，在預期關稅之下，過年前一定會有急單。

鈞興-KY目前在手訂單能見度約2、3個月，明年營收成長目標則為10到15%。鈞興-Ky前10月營收24.91億元，年增30.2%，而累計前3季EPS（每股稅後盈餘）為6.81元，已超越去年全年的5.18元。

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