川普2.0引發全球金融市場震盪 央行：台股漲幅第二、台幣相對穩定

隨市場對川普新政策預期，近期全球金融市場大幅波動。（資料照）

〔記者陳梅英／台北報導〕隨市場對川普新政策預期，近期全球金融市場大幅波動，央行比較今年11月11日與9月底這段時間股、債、匯市波動，儘管美元指數在這段時間上漲4.73%，但台幣貶值1.86%，為主要貨幣中貶值幅度最小，台股這段時間上漲5.87%，僅次於那斯達克指數。

根據央行統計，市場擔憂大選後美國財政赤字將持續上升，恐加速財政惡化程度，以及川普就職後，若關稅提高與移民 政策改變，可能再推升通膨。以11月11日與9月底 相較，美國10 年期公債殖利率上升0.52 個百分點。

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在匯市方面，10月初以來，市場預期川普勝選機率上揚， 以及其主張對其他國家加徵高額關稅政策可能對其他貨幣形成貶值壓力，間接推升美元，帶動美元指數走升，這段時間美元指數上漲4.73%。新台幣匯率相對穩定，相較於韓元暴跌6.01%、日圓重貶6.56%、人民幣狂殺2.42%，台幣兌美元貶值 1.86%，為主要貨幣對美元貶值幅度最小。

從股市來看，美國大選前後，全球金融市場波動劇烈。惟台股 基本面穩健，表現較佳，11月 11日與9月底相較， 台股上漲5.87%，僅次於美國納斯達克指數上漲6.1%、優於道瓊指數4.64%、日經指數4.26%、美國S&P500的4.15%。

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