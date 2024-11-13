央行關鍵報告出爐 川普2.0將透過三管道影響台灣經濟、金融前景

央行關鍵報告出爐，川普2.0對台恐有三大衝擊。（記者陳梅英攝）

〔記者陳梅英／台北報導〕川普即將重返白宮，中央銀行總裁楊金龍14日將赴立法院財委會進行專題報告。楊金龍指出，美國未來採行新貿易政策可能透過多重管道影響台灣經濟金融前景，包括：全球經濟成長動能趨緩及全球通膨趨升、中國大陸經濟動能弱化、美國貨幣政策不確定性等三大影響。此外，未來台灣觸及美方前兩項檢視標準而被列為匯率操縱國觀察名單，恐怕也會成為常態。

立法院財委會明天邀請三大財金部會就「美國新任總統的貿易政策對台灣經濟與金融穩定之可能影響與對策」進行專題報告，並備質詢，同時也將審查中央銀行股息紅利繳庫等預算。楊金龍將親自出席備質詢。

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楊金龍在最新揭露的報告中指出川普重返白宮後，美中競爭態勢不變，川普新貿易政策恐擴大全球貿易衝突與科技競爭，尤以關稅政策外溢影響最大，並將對美國、中國大陸及全球經濟帶來顯著影響。

楊金龍從川普提出的四大政見內容逐一解析。在貿易方面，若未來美國對中國大陸加徵60%關稅，可能重啟新一輪美中貿易戰，而對進口品全面提高關稅政策，恐將引發各國貿易爭端與貿易報復措施，加劇全球保護主義，增添全球供應鏈調整壓力，以及降低全球經濟與貿易成長率。

財政方面，美國減稅政策短期內或將有助於促進消費和投資，惟長期可能進一步擴大美國財政赤字，增加財政壓力。

移民政策方面，可能縮限美國勞動供給成長動能，增添薪資與物價上漲壓力。

產業政策方面，可能使傳統化石能源、美國本土高科技廠商以及銀行業受益，惟壓抑綠色能源投資。

楊金龍說，川普新政策的落實仍具不確定性，且對全球與美國經濟之影響仍有待評估。根據IMF假設，若美國對包含中國大陸在內之所有貿易對手國進口品加徵10%關稅，所有貿易對手國亦對美國進口品加徵10%關稅因應，關稅增加直接影響全球約1/4的商品貿易，貿易不確定性將大幅上升，對未來數年全球經濟造成持續性的損失，估計2025年全球經濟成長率將降低0.3個百分點，2026年及2027年將分別降低0.5及0.6個百分點。

楊金龍分析，美國未來採行新貿易政策可能透過多重管道影響台灣經濟金融前景，共有三大影響。

第一是全球經濟成長動能趨緩及全球通膨趨升之影響；台灣出口、民間投資與經濟成長主要受全球景氣牽動，美國若對全球各國均提高關稅，並引發全球貿易摩擦，加劇全球供應鏈重組，將衝擊全球經濟成長及通膨發展。

在全球經貿版圖重塑過程中，隨台灣廠商改變全球布局，可能直接影響明年以後的台灣出口成長動能，以及未來廠商在國內投資意願，進而制約台灣未來經濟成長力道。另一方面，若川普總統當選人加強對中國大陸科技與貿易制裁，台灣廠商仍可能受惠於轉單效應，挹注台灣經濟與貿易成長，惟受益程度仍有待觀察。

此外，全球供應鏈再次移轉，恐推升企業生產成本，增添全球通膨壓力，而台灣生產所需的原物料多仰賴進口，宜關注全球通膨可能走升之外溢影響。

第二、中國大陸經濟動能弱化之影響：美國若對中國大陸加徵高額關稅，恐導致美中重啟新一輪貿易戰，進一步弱化中國大陸經濟動能。近年我國對中國大陸出超雖縮減，惟中國大陸仍為台灣之最大出口市場，須關注中國大陸經濟動能趨緩對台灣出口之影響；此外，中國大陸產能過剩問題嚴峻，台灣須審慎因應中國大陸可能低價傾銷的風險。

第三、美國貨幣政策不確定性之影響：在美國新貿易政策可能推升美國通膨壓力，並減緩其經濟成長下，Fed貨幣政策將具高度不確定性。隨市場對美國貨幣政策動向之預期改變，恐使國際資金流動頻繁，影響全球金融市場穩定。

楊金龍表示，美國新貿易政策走向將影響台灣經貿成長動能，央行將持續關注美國重大政策之施行，逐季調整經濟成長與通膨展望，並採取妥適貨幣政策因應。目前央行仍維持今年9月理事會會議對今年及明年台灣經濟成長率3.82%、3.08%與通膨2.16%、1.89%預測值。

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