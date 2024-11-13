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雙鴻正向看明年營運 水冷散熱估成長6倍

2024/11/13 17:30

雙鴻今日舉辦法說會。圖為董事長林育申。（記者歐宇祥攝）雙鴻今日舉辦法說會。圖為董事長林育申。（記者歐宇祥攝）

〔記者歐宇祥／台北報導〕AI伺服器持續帶動散熱產業向上，散熱大廠雙鴻（3324）董事長林育申今日表示，明年雙鴻營運將持續成長、估將逐季向上，其中水冷散熱成長正向，且因技術門檻較高、需求量大，明年AI水冷產品線成長幅度有望上看6倍，營收比重將從今年的約15%成長到45%至50%，帶動毛利率向上。

雙鴻今日舉辦法說會。因AI伺服器熱能提升、帶動水冷散熱需求快速提升，雙鴻前三季稅後淨利14.26億元、年增4成，每股稅後盈餘（EPS）16.05元；第三季單季產品組合以伺服器佔比42%最高，該公司預估，因水冷滲透率將提升，預估明年伺服器營收成長將達130%以上，整體成長幅度將超過往年。

雙鴻也預估，明（2025）年產品組合將以伺服器佔比60%，筆電（NB）與桌電（DT）合計佔比25%、明年維持微幅成長，而VGA顯卡則為13%、明年雙位數成長；第四季、明年首季成長幅度將取決於水冷表現。

目前雙鴻出貨的水冷散熱產品以水冷板、分歧管（CDM）為大宗，林育申表示，水冷板數量較多，而CDM因技術難度較高、毛利與單價表現較好，整體水冷還是正向，且跟通用型相比，AI產品的毛利率平均會高約5個百分點，對整體表現來說極為正向；不過，輝達（NVIDIA）開出的規格、標準都不可思議地高。

雙鴻也持續擴充產能與人力，林育申表示，目前水冷板在中國、泰國生產，CDM則在台灣、泰國，水冷板月產能目標為300K，明年首季就將達150K、第三季達到產能目標，CDM則建置5K對月產能。

AI伺服器水冷所需的關鍵零組件快接頭（QD）一直缺貨，林育申指出，是因AI需求量太大、超越原有生產商的產能，雙鴻也建置自製能力，目前送驗中、通過應無虞，未來若客戶不指定供應商，雙鴻也可以供應快接頭，只不過明年隨著GB200、GB300問世，明年仍估會有缺貨現象。

近年因散熱產業前景很好，市場諸多眾多新進競爭者，林育申表示，水冷技術門檻高、與客戶信賴度也很重要，約2年就可以看出哪一家廠商真的能量產，產業屆時將回歸穩定；雙鴻也配合客戶持續追求良率。

林育申也被問及美國總統大選由川普勝出、是否對營運有影響，他回應，現在還在等川普政策出台，不過雙鴻已差不多完成生產基地轉移，影響應不會太大，且美國兩大黨的主軸都是拖延中國發展，短中期對台商會有益處，不用那麼競爭。

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