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三陽前3季每股賺4.69元 同期歷史次高

2024/11/13 17:25

三陽今年前3季合併營收為510.83億元，年增率為3.39%，毛利率為20.34%，稅後淨利為37.19億元，年減23.99%，每股盈餘4.69元，創同期歷史次高。（三陽提供）三陽今年前3季合併營收為510.83億元，年增率為3.39%，毛利率為20.34%，稅後淨利為37.19億元，年減23.99%，每股盈餘4.69元，創同期歷史次高。（三陽提供）

〔記者楊雅民／台北報導〕機車大廠三陽（2206）今天公佈第3季合併營收為161.87億元，年減2.99%，毛利率為19.81%，稅後淨利為10.51億元，年減17.17%，每股盈餘為1.33元。

累計前3季合併營收為510.83億元，年增率為3.39%，毛利率為20.34%，稅後淨利為37.19億元，年減23.99%，每股盈餘4.69元，創同期歷史次高。

三陽表示，今年前3季獲利較去年衰退主要是去年第2季認列處分新竹安駕中心土地建物稅前利益約12.82億元，今年未認列資產處分利益。

在二輪機車事業方面，今年1~9月機車總體市場56萬2796台，較去年同期減少7.24%，三陽亦受總體市場影響，年減2.26%，今年1~9月共銷售23萬1,135台。

儘管市場環境充滿挑戰，三陽在二輪事業方面表現亮眼，穩步提升市佔率，今年1~9月市佔率達41.1%，較去年同期39%增加2.1%，透過高價與平價機種的雙重布局滿足消費者需求。

以「國民神車」迪爵和「賽道之王」JET為首的明星車款銷量搶眼，分別拿下台灣市場銷售冠軍與亞軍，再次展現三陽在機車市場的品牌影響力，在競爭激烈的市場中穩健成長。

在四輪事業方面，三陽代理的Hyundai汽車第3季國產主力車款VENUE小改款，新增導入Level 2駕駛輔助，以及全新KONA純電休旅開始訂車，帶動品牌整體銷售氣勢。

惟原廠零件供應不穩，7~9月新車總數僅4734輛，四輪銷售1~9月新車銷售共1萬7,522輛，較去年成長3.2%，維持穩健增長態勢。

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