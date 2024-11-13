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New Balance爆紅327復古鞋代工廠 中傑-KY12月中掛牌上市

2024/11/13 17:14

New Balance爆紅的327復古鞋代工廠中傑-KY（6965）將於12月中掛牌上市，中傑-KY董事長劉安哲預估，明年印度廠有新產能開出，預估全年出貨量將成長至4300～4400 萬雙。（記者楊雅民攝）New Balance爆紅的327復古鞋代工廠中傑-KY（6965）將於12月中掛牌上市，中傑-KY董事長劉安哲預估，明年印度廠有新產能開出，預估全年出貨量將成長至4300～4400 萬雙。（記者楊雅民攝）

〔記者楊雅民／台北報導〕New Balance爆紅的327復古鞋代工廠中傑-KY（6965）將於12月中掛牌上市，中傑-KY預估，今年各種鞋類出貨量將達4000～4100萬雙，明年印度廠有新產能開出，預估全年出貨量將成長至4300～4400 萬雙。

中傑-KY1983年發跡於台中大雅，深耕製鞋領域40餘年，代工生產世界一流品牌運動鞋、皮鞋和休閒鞋等鞋品，目前在越南、中國和印度皆有生產基地，每年可生產約4000萬雙鞋子。

中傑-KY去年度營收達227.4億元，每股盈餘13.55元；今年前3季營收202.3億元，每股盈餘 9.22元，中傑為New Balance一級供應商，New Balance產品占營收比重達52.08%，為New Balance最純概念股。

ANTA（FILA）和LI-NING（李寧）為中傑第2及第3大客戶，占中傑營收比重12.22%及10.36%，其餘合作品牌還有Columbia（Sorel）、Clarks、lululemon、HUGO BOSS、UA、OluKai、ARIAT、SUN DAY RED等。

中傑目前產能配置以中國及越南基地為主，目前規劃河南廠持續擴充，也規劃印度廠預計明年第1季投產，可貢獻產能60~100萬雙，公司也規劃印尼廠，預計2026年可投產，維持成長動能。

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