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AI浪潮最慘苦主！「這公司」股價3年崩跌99％ 市值蒸發逾4600億

2024/11/13 18:34

Chegg在3年來股價慘跌將近99％，市值蒸發145億美元。（資料照，彭博）Chegg在3年來股價慘跌將近99％，市值蒸發145億美元。（資料照，彭博）

〔財經頻道／綜合報導〕人工智慧（AI）熱潮在近年席捲全球，美國「OpenAI」2022年推出聊天機器人「ChatGPT」後，市場擔憂將有不少職務會被AI給取代。然而，外媒指出，美國教育科技公司切格（Chegg）就是最大苦主之一，3年來股價慘跌將近99％，市值蒸發145億美元（約新台幣4694億元）。

根據《華爾街日報》報導，新冠疫情期間全球興起居家辦公和線上課程熱潮，Chegg也趁勢崛起，訂閱人數創下歷史新高。但自從ChatGPT推出以後，Chegg已經失去超過50萬訂閱數，用戶每月平均支付約20美元（約新台幣647元），換取預先寫好的參考書答案，或尋求專家協助解題，但這些功能ChatGPT也做得到。

Chegg股價自2021年2月創高後一路下跌，今年雖喊出裁員、重組來挽救，但截至本月份，Chegg市值約為1.91億美元（約新台幣61.8億元），與疫情期間的2021年高點140億美元（約新台幣4532億元）相比，崩跌超過98.6%。此外，Chegg股價還在2023年5月創下最大單日跌幅49%。

根據投行Needham一份大學生民調，本學期只有3成學生考慮用Chegg，比上學期減少8%，而有高達62%學生打算用ChatGPT，比上學期一口氣增加19%。分析師Ryan MacDonald表示「我擔心的是，Chegg營收面臨的阻力並不是暫時的，而是結構性的問題」。

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