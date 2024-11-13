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國庫金雞母！央行明年繳庫數逾2000億元 近15年新高

2024/11/13 16:53

央行明年繳庫數逾2000億元，近15年新高。（資料照）央行明年繳庫數逾2000億元，近15年新高。（資料照）

〔記者陳梅英／台北報導〕不愧是國庫金雞母！中央銀行明年預算出爐，央行預計明年繳庫2000.29億元，較2024年預算繳庫數增加208萬元，為2010年來的15年新高，也是統計以來近27年次高。

根據央行預算書，央行含中央造幣廠、中央印製廠預計2025年營收為4261.77億元，較上年度預算數增加136.66億元，年增3.31%，其中，利息收入預估有3914.78億元，含投資國內各類證券利息、存放國內外銀行利息及各項融通利息等收入；其他項收入346.99億元。

與營業總支出相抵後，預計2025年度預算盈餘為1753 .2億元。除提存法定等公積350.9億元外，餘數連同以前年度累積盈餘598億元共計2000.29億元，全數數繳交國庫官息紅利。

央行也表示，央行資產收益及利息支出均具有不確定性，盈餘受國內外金融情勢影響甚鉅。其中，外幣資產運用收益為央行營業收入主要來源，但受制於營運量、主要外幣利率及匯率變化，均非央行所能完全掌握；營業支出也會受到央行沖銷性措施以及國內利率調整變動影響，此為各國央行面臨的問題。

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